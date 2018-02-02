被控收賄 林錫山二審求從輕量刑

（中央社記者蕭博文台北2日電）前立法院秘書長林錫山被控收受回扣，一審判刑16年，經上訴，台灣高等法院今天開庭，林錫山表示對不起家人，已自白犯罪，繳回犯罪所得，請求從輕量刑，訊後還押看守所。



合議庭庭末諭知，9日將開庭訊問林錫山，決定是否繼續羈押，全案將於3月29日宣判。



全案緣於，林錫山主導立法院多起電腦軟硬體設備招標案，被控從民國101年到104年收受網遠科技負責人李保承新台幣3950萬元回扣。台灣台北地方法院檢察署依違背職務收賄、洗錢等罪嫌起訴林錫山、李保承、前立法院秘書室科長陳亮吟及林錫山妻子劉馨蔚等13人。



一審台灣台北地方法院，以林錫山位居要職，竟每年收二次回扣共8次，又逾2億元財產未能據實說明，依公務員犯購辦公用器材收取回扣罪8罪及財產來源不明罪，判他應執行16年徒刑，褫奪公權6年，已繳交犯罪所得3950萬元沒收，未扣案犯罪所得（財產來源不明）2億3618萬元沒收；洗錢罪部分，林錫山與劉馨蔚無罪。



全案經上訴，林錫山辯護人今天當庭表示，林錫山收錢不對，但已自白犯罪，且提供9000萬元資產供法院扣押，會勇於面對到案執行，應從最輕刑度開始量刑。



林錫山辯護人還說，林錫山當了17年特任官，非常認同立院，不會傷害立院；此外，林錫山非常孝順，先前每週都會回彰化陪伴母親，更一手照顧植物人弟弟的家庭，林的兒子日前還在臉書吐露思父之情，顯見林的家庭關係緊密。



林錫山則請求交保安置年邁母親，坦承受到李保承蠱惑而把持不住，對不起家人也對不起栽培過他的人，請合議庭考量他已自白犯罪繳回犯罪所得，從輕量刑。（編輯:張銘坤）1070202