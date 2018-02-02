便當店氣爆 警消：裝氣體流出防止器

高雄市小港區禧城便當店發生瓦斯氣爆，威力驚人。消防局危險物品管理科員王妙如（圖）2日建議瓦斯桶容器閥與管線銜接處加裝氣體流出防止器，並裝防傾倒裝置，避免瓦斯外洩。中央社記者陳朝福攝 107年2月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄市小港區禧城便當店昨晚發生瓦斯氣爆，威力驚人，造成16人受傷送醫。高雄市消防局今天建議瓦斯桶容器閥與管線銜接處加裝氣體流出防止器，並裝防傾倒裝置，避免瓦斯外洩。



高雄市政府消防局上午現勘火場，初判為員工不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落，瓦斯外洩引起，店內使用瓦斯桶處未設有防傾倒裝置等違失。



消防局危險物品管理科員王妙如宣導使用瓦斯安全措施，她說，「瓦斯本無害，不慎變成災」，民眾要養成正確、安全使用習慣，落實使用、存放及換裝的安全程序。



王妙如表示，應定期檢查瓦斯軟管是否有龜裂，鋼瓶接管處是否有防止脫落或固定裝置；容器閥與管線銜接處應加裝氣體流出防止器，避免外洩。



王妙如說，瓦斯鋼瓶應直立放置通風良好處，避免日光直射，並與其他用火設備保持適當距離，同時要有固定措施，以免碰撞傾倒扯斷瓦斯軟管造成洩漏危害。



一旦有瓦斯洩漏情形，王妙如提醒應立即關閉瓦斯鋼瓶容器閥或天然氣總開關，防止瓦斯繼續洩漏。



高雄市消防局現勘便當店火警現場，發現店家沒有設置瓦斯桶防止傾倒固定措施、未設置嚴禁煙火標示，以及滅火器和備用瓦斯桶未放置於室外等違失，其中未設置瓦斯桶防止傾倒固定措施是肇事主因。（編輯：孫承武）1070202