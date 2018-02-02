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小港便當店氣爆 爆出員工無勞保

發稿時間：2018/02/02 15:32

最新更新：2018/02/02 15:51

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高雄市小港區一家便當店昨晚發生瓦斯氣爆造成16人輕重傷，高雄市勞工局勞檢處發現4名受傷住院員工都無勞保。（中央社檔案照片） 高雄市小港區一家便當店昨晚發生瓦斯氣爆造成16人輕重傷，高雄市勞工局勞檢處發現4名受傷住院員工都無勞保。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄2日電）高雄市小港區一家便當店昨晚發生瓦斯氣爆造成16人輕重傷，高雄市勞工局勞檢處已令現場停工；勞檢處發現4名受傷住院員工都無勞保，已報勞保局查處，並將追查其他員工是否有加保。

勞工局主任祕書皮忠謀告訴中央社記者說，這家便當店是連鎖便當店，雇主在台南，依勞工保險條例規定，公司若員工超過5人，雇主須強制為員工投保勞保，但勞檢處到醫院探視受傷住院的4名員工發現，他們都沒有勞保。

他又說，依勞基法規定，勞工發生職災受傷，雇主須負擔受傷員工所有醫療費用，員工公傷假期間，也須支付全薪。員工如有投勞保，勞保可幫雇主抵一些費用，但若沒有勞保，雇主則須負全責。

他指出，勞檢處昨晚已令氣爆現場的便當店暫時停工，並將約談雇主追查其他員工是否有勞保。若查出沒為勞工投保，就報請勞保局裁罰，依勞工保險條例須罰雇主勞保費兩倍的罰款。

至於昨晚受傷住院的便當店吳姓女店長等4名便當店員工傷勢穩定，都無生命危險，其中3人仍在加護病房觀察，高雄市立小港醫院指出，3名住加護病房的傷者分別受有二到三度燒傷，燒傷面積約20%到30%，急性期以傷口照護及水分補充為主，今天會嘗試讓他們進食，視傷口變化決定是否需清創，傷勢這一、兩天若穩定就可轉入普通病房。（編輯:張銘坤）1070202

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