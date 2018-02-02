保三掃蕩地下酒廠 查獲11噸私釀劣酒[影]

警政署保安警察第三總隊第一大隊2日宣布偵破地下酒廠，在新竹縣新豐鄉共查獲60多桶1.5公噸儲酒容器，其中11桶裝滿私釀酒。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 107年2月2日

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）保三總隊第一大隊今天宣布偵破地下酒廠，共查獲11噸私劣酒品可裝近2萬瓶紅酒，初步估計市價約新台幣500萬元，訊後將張姓兄妹共3人移請新竹縣政府裁處。



第一大隊代理大隊長王健輝表示，警方清查過去非法地下酒廠資料後發現張姓業者蠢蠢欲動，打算在農曆年前大賺黑心錢，歷經半年布線跟監，昨天見時機成熟前往張男位於新竹縣新豐鄉住處發動搜索。



王健輝表示，張男在自宅農舍後方加蓋近百坪鐵皮廠房，廠房四周圍牆高聳並飼養多隻犬隻警戒，專案小組共查獲60多桶1.5公噸儲酒容器，其中11桶裝滿私釀酒，現場不僅散發出濃厚刺鼻酒精味，還有數名工人在髒亂工廠內抽取地下水釀造酒品。



偵查隊長謝岳熹指出，現場共查扣「私釀非法紅酒」11噸、不知名香精等添加物及「調酒比例配方」等證物，訊後依違反菸酒管理法將張姓兄妹共3人移請新竹縣政府裁處，最高可處新台幣1000萬元罰鍰。



基隆市政府菸酒管理科長蕭凱云表示，消費者選購酒品時，可認明認證標誌，才能買得安心、喝了放心，另外，產製私酒成品及半成品，每戶合計以100公升為限且不得販售，超過100公升就算違法。1070202



