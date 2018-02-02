/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

保三掃蕩地下酒廠 查獲11噸私釀劣酒[影]

發稿時間：2018/02/02 17:30

最新更新：2018/02/02 17:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
警政署保安警察第三總隊第一大隊2日宣布偵破地下酒廠，在新竹縣新豐鄉共查獲60多桶1.5公噸儲酒容器，其中11桶裝滿私釀酒。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月2日警政署保安警察第三總隊第一大隊2日宣布偵破地下酒廠，在新竹縣新豐鄉共查獲60多桶1.5公噸儲酒容器，其中11桶裝滿私釀酒。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月2日

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）保三總隊第一大隊今天宣布偵破地下酒廠，共查獲11噸私劣酒品可裝近2萬瓶紅酒，初步估計市價約新台幣500萬元，訊後將張姓兄妹共3人移請新竹縣政府裁處。

第一大隊代理大隊長王健輝表示，警方清查過去非法地下酒廠資料後發現張姓業者蠢蠢欲動，打算在農曆年前大賺黑心錢，歷經半年布線跟監，昨天見時機成熟前往張男位於新竹縣新豐鄉住處發動搜索。

王健輝表示，張男在自宅農舍後方加蓋近百坪鐵皮廠房，廠房四周圍牆高聳並飼養多隻犬隻警戒，專案小組共查獲60多桶1.5公噸儲酒容器，其中11桶裝滿私釀酒，現場不僅散發出濃厚刺鼻酒精味，還有數名工人在髒亂工廠內抽取地下水釀造酒品。

偵查隊長謝岳熹指出，現場共查扣「私釀非法紅酒」11噸、不知名香精等添加物及「調酒比例配方」等證物，訊後依違反菸酒管理法將張姓兄妹共3人移請新竹縣政府裁處，最高可處新台幣1000萬元罰鍰。

基隆市政府菸酒管理科長蕭凱云表示，消費者選購酒品時，可認明認證標誌，才能買得安心、喝了放心，另外，產製私酒成品及半成品，每戶合計以100公升為限且不得販售，超過100公升就算違法。1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP