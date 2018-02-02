當車手被逮收押 前科男將在牢中過年

一名傅姓男子（右）沒有收入卻又想帶女友到處玩，竟投身當車手收款，去年12月以來走遍台灣西半部，日前遭台南警方逮捕，訊後收押，將在牢中過年。（翻攝畫面）中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）傅姓男子沒有收入，又想帶女友到處玩，乾脆當車手收款，去年12月以來走遍台灣西半部，但因車資及住宿遭台南警方逮捕時，身上只剩新台幣1400元，訊後遭收押，將在牢中過年。



台南市警局第四分局偵查隊長陳勇志今天告訴中央社記者，有傷害、恐嚇、公共危險等前科的21歲傅男，上網找工作，在line軟體上發現有人徵求「線上博弈」收款，實際上就是詐騙集團的車手。



傅男心想在各縣市收款，還能帶女友旅遊，一舉兩得，就答應當車手，去年12月起走遍桃園、苗栗、台中、台南、高雄等縣市。



傅男今年1月17日抵達台南，在中西區及安平區提款，以計程車當交通工具，短短不到半個月提領新台幣30多萬元，並抽佣2%，只是沒料到已被警方盯上。



台南警方1月31日晚間持拘票，在台中逮到傅男，當時他在女友家門前，一看到員警上門，心知跑不掉坦承犯案。警方調查，扣掉車資、住宿及帶女友遊玩等費用，傅男身上只剩1400元。警方昨天訊後以詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦，遭檢方聲押獲准。（編輯：孫承武）1070202