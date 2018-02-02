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豬頭皮用瀝青脫毛 檢調約談3嫌

發稿時間：2018/02/02 19:54

最新更新：2018/02/02 20:52

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新北市八里區一家代工廠涉嫌用瀝青為豬頭皮脫毛，調查局台北市調查處2日會同新北市衛生局人員前往稽查，當場封存豬皮等原料及成品。（法務部調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月2日新北市八里區一家代工廠涉嫌用瀝青為豬頭皮脫毛，調查局台北市調查處2日會同新北市衛生局人員前往稽查，當場封存豬皮等原料及成品。（法務部調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月2日

（中央社記者蕭博文台北2日電）新北市八里區一家黑心代工廠涉嫌用瀝青為豬頭皮脫毛，士林地檢署今天指揮調查局偵辦，約談王姓工廠負責人等3名犯罪嫌疑人，查扣463公斤豬頭皮製品，其中有部分已做成滷味。

調查局發布新聞稿指出，台北市調查處今天凌晨2時，會同新北市政府衛生局赴新北市八里區地下豬頭皮工廠實施行政稽查，發現王姓負責人等工廠人員正以融化瀝青沾豬頭皮，藉凝固的瀝青塊剝除豬毛。

台北市調處報請士檢指揮偵辦後，動員20餘名調查官支援，立即封存相關證物，包括原料豬頭皮467張、成品豬皮44張、半成品豬皮26張、25公斤重的瀝青塊30.5顆、已使用完畢的瀝青塊鐵圓盤底座3個、3層樓高的除臭用水洗塔一座及相關帳冊。

調查官同步迅速循線赴新北市三重區攤商，查扣約463公斤豬頭皮製品，其中有部分已做成滷味，幸即時阻止，未流入市場，後續將擴大追查成品去向，以維護民眾食品安全衛生。

新聞稿指出，王姓工廠負責人受三重豬頭皮製造業者及台北市萬華區環南市場肉攤委託代工，每天將豬頭載回八里區工廠，以大鍋爐融化原本用於塗抹屋頂防水用的瀝青塊，再拿豬頭皮沾瀝青膏油丟入冷水槽中，待瀝青膏凝固後，將瀝青塊剝除使豬毛一併拔除。

檢調今天共約談王姓負責人等3名犯罪嫌疑人，另請4名攤商到案作證。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070202

新北市八里區一家代工廠涉嫌用瀝青為豬頭皮脫毛，法務部調查局台北市調查處2日會同新北市衛生局人員前往稽查，現場查封用來煮瀝青的鐵鍋。（法務部調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月2日新北市八里區一家代工廠涉嫌用瀝青為豬頭皮脫毛，法務部調查局台北市調查處2日會同新北市衛生局人員前往稽查，現場查封用來煮瀝青的鐵鍋。（法務部調查局提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月2日
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