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科技幫捉贓 女子撿到手機據為己有遭法辦

發稿時間：2018/02/03 11:43

最新更新：2018/02/03 13:47

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zoom in 陳姓女子拾獲手機未交由警方處理，近日用手機拍照，資料同步上傳雲端遭失主發現，警方根據失主報案提供地圖時間軸（圖）查獲，將陳女以侵占遺失物罪嫌函送法辦。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真　107年2月3日陳姓女子拾獲手機未交由警方處理，近日用手機拍照，資料同步上傳雲端遭失主發現，警方根據失主報案提供地圖時間軸（圖）查獲，將陳女以侵占遺失物罪嫌函送法辦。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真　107年2月3日

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）陳姓女子拾獲手機未交由警方處理，豈料最近用手機拍照，卻不知資料同步上傳雲端遭失主發現。斗南警方循線查獲她到案，以侵占遺失物罪嫌函送法辦。

雲林縣警察局斗南分局今天發布新聞指出，家住古坑鄉的38歲陳姓女子，去年拾獲他人掉落手機，以為損壞未交給警方依拾得物品程序處理，卻將手機帶回家供小孩當玩具。

直到日前斗南警分局東和派出所接獲陳姓男子報案，指去年3月間在上學途中不慎遺失手機，但是近日遺失手機的GOOGLE雲端帳號，出現他人拍照上傳的不明照片，經檢視照片背景及地圖時間軸，發現是在古坑鄉一家麵包店。

警方根據線索會同報案人持相關證據資料，前往這家麵包店詢問是否有拾獲手機情事，原先陳姓女老闆否認，直到員警出示證據始坦承拾獲。

警方調查，陳女供稱去年拾獲手機時下著雨，以為手機已損壞，就直接帶回家給小孩當玩具，而未報警處理，直到最近發現可使用，就拿來拍照，不知照片上傳雲端，科技真進步還是被查到。

警方表示，陳女雖然與失主最後達成和解，但是全案仍以侵占遺失物罪嫌函送雲林地檢署偵辦。警方提醒民眾，在路上拾得他人遺失物品，請交由警方處理，切勿徇私處理，以免觸法。(編輯:孫承武)1070203

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