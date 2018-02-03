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內政部：全般刑案發生數降 破獲率升

發稿時間：2018/02/03 11:50

最新更新：2018/02/03 11:50

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（中央社記者謝佳珍台北3日電）內政部今天公布最新統計，民國106年全般刑案發生數29萬3247件，較105年減少1584件、減少0.5%；破獲數27萬8053件，破獲率達94.82%，較105年增加1.9個百分點。

內政部上午在官方網站公布106年全般刑案分析指出，106年全般刑案發生數29萬3247件，以公共危險罪6萬7173件（含酒後駕車6萬993件）占22.91%最多，毒品5萬9049件占20.14%居次，竊盜5萬737件占17.3%居第3，詐欺2萬2601件占7.71%，4案類合占6成8。

內政部表示，106年全般刑案發生率（每10萬人口刑案發生數）為1244.92件，較105年減少8.83件，以公共危險（含酒後駕車）每10萬人口發生285.17件最多，毒品250.68件次之，竊盜215.39件第3。

破獲數方面，106年全般刑案破獲件數27萬8053件，以公共危險6萬7146件占24.15%最高、毒品5萬9049件占21.24%次之、竊盜4萬5685件占16.43%居第3。

內政部說，106年全般刑案破獲率達94.82%，較105年增加1.9個百分點。嫌疑犯人數29萬899人，以公共危險罪6萬7926人占23.35%最多。

觀察近6年情況，內政部說，全般刑案發生數與犯罪率都呈現下降趨勢。全般刑案發生數自101年31萬7356件減至106年29萬3247件；犯罪率由101年每10萬人口發生1363.78件，降至106年1244.92件。破獲率則呈上升趨勢，由101年83.98%上升至106年94.82%。（編輯：楊玫寧）1070203

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