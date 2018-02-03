街友寒風中發抖 暖警安置顯溫情

中和區雙腿不良於行的朱姓街友（左）長期露宿街頭，南勢派出所員警日前巡邏時見朱男在寒風中發抖，立刻安排他到遊民收容所安置，讓朱男不斷感謝。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107年2月3日

（中央社記者林長順新北3日電）中和區雙腿不良於行的朱姓街友長期露宿街頭。寒流來襲，氣溫劇降又下雨，南勢派出所員警日前巡邏時見朱男在寒風中發抖，立刻安排他到遊民收容所安置，讓朱男不斷感謝。



新北市政府警局中和警分局今天表示，最近幾天低溫寒流來襲又遇連續降雨，有少部分弱勢街友只能露宿街頭，在嚴冷酷寒的夜晚裡除了可能感冒、風寒，更嚴重甚至有因過度寒冷猝死的可能。



中和區一名朱姓街友，長期露宿在街頭或公園等，雖然知道近幾天低溫寒流來襲，礙於無奈也只能將就睡在路邊長椅，正好南勢所警員巡邏見他竟只穿著單薄衣物於路邊發抖，上前勸導及關心。



員警初步了解，朱姓街友因雙腳不良於行，少有工作收入，只能四處流浪，員警擔心低溫會對他健康不利，不斷勸說要他暫到遊民收容所安置。



朱姓街友在警方協助下到遊民收容所暫避風雨，員警還贈送他幾個暖暖包，讓他可以保暖，朱男大為感動，在警方離開前不斷致謝，原來警察除了打擊犯罪外，也有這樣鐵漢柔情的一面。(編輯:孫承武)1070203