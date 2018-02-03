南鐵照顧住宅竣工 自救會抗議爆衝突

行政院長賴清德3日主持台南鐵路地下化沿線拆遷戶照顧住宅完工記者會，反南鐵東移自救會如影隨形抗議，自救會長陳致曉（中）手拿一袋冥紙，與警方發生推擠衝突。中央社記者張榮祥台南攝 107年2月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）行政院長賴清德今天主持台南鐵路地下化沿線拆遷戶照顧住宅完工記者會。反南鐵東移自救會如影隨形抗議，因被阻隔在外，無法靠近召開記者會，與警方一度短暫推擠，冥紙灑滿地。



南鐵拆遷戶照顧住宅是賴清德擔任台南市長時的政策，地點在東區生產路上，由台南知名建商富立建設負責興建，民國104年8月動工，去年10月完工，今天下午由賴清德主持完工記者會。



持續抗爭多年的反南鐵東移全線自救聯合會昨天得知訊息，今天在賴清德抵達前趕抵，但警方早封鎖照顧住宅周遭，在300公尺外隔離，禁止閒雜人等進入。



自救會長陳致曉和成員不得其門而入，被擋在外頭，他手拿一袋冥紙，企圖在封鎖線旁召開記者會，卻被員警強制架在意見陳訴區，雙方一度短暫推擠，冥紙灑得滿地都是，陳致曉憤怒地說「你們以妨害公務逮捕我好了」。



警方雖架住陳致曉卻也溫言安撫，陳致曉眼見無法突破封鎖，只好在意見陳訴區召開記者會，怒批賴清德剝削平民，照顧的是金主建商。



台南市政府統計，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，已完成登記選位有215戶。(編輯:孫承武)1070203



