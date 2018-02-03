/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 太平山美股小港氣爆pixel
>rss

超強寒流來襲 想取暖這樣才安全

發稿時間：2018/02/03 17:01

最新更新：2018/02/03 19:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
超強寒流來襲，想用電毯、電暖器取暖，標檢局建議，為了安全，首先得注意是否有「商品檢驗標識」。 （中央社檔案照片）超強寒流來襲，想用電毯、電暖器取暖，標檢局建議，為了安全，首先得注意是否有「商品檢驗標識」。 （中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北3日電）超強寒流來襲，想用電毯、電暖器取暖，標檢局建議，為了安全，首先得注意是否有「商品檢驗標識」，也得注意室內通風，保持適當距離，遠離易燃物品，並使用專用插座。

寒流籠罩全台灣，中央氣象局觀測，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏9至11度，玉山降雪；氣象局說，晚上起未來兩天會更冷，氣象局持續發布全台低溫特報。

為了禦寒，不少民眾考慮購買寒冬必備商品取暖，根據經濟部標準檢驗局提供資料，有關電暖器、電毯等都已經納入強制性檢驗範圍，民眾在選購時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」。

標檢局指出，由於電暖器出風口溫度高，應該保持適當距離，特別是注意小孩的安全，以免燙傷。

民眾也別因為貪圖方便，在電暖器上烘烤衣物，距離壁紙窗簾等家中易燃物品應該保持安全距離，而電暖器的使用電功率大，建議使用專用插座，避免火災發生。

此外，像是糖尿病患者等慢性病患，末梢神經可能感覺較一般人遲緩，建議還是依照醫生指示才能使用。

如果使用電毯，標檢局建議，不要過度彎曲、摺疊或是擠壓電毯，以免造成電毯裡面的電熱線故障，引發過熱現象，進而產生危險。

而不管是電暖器、電毯，不使用時都應隨手關閉電源，並拔除電源插座，如果發現電源線鬆脫或是插頭破損鬆弛，除了暫停使用外，發生故障時也應該將電暖器或是電毯送至廠商指定的維修站維修，千萬不要自行拆開修理。（編輯：林興盟）1070203

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP