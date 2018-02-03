超強寒流來襲 想取暖這樣才安全

超強寒流來襲，想用電毯、電暖器取暖，標檢局建議，為了安全，首先得注意是否有「商品檢驗標識」。 （中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北3日電）超強寒流來襲，想用電毯、電暖器取暖，標檢局建議，為了安全，首先得注意是否有「商品檢驗標識」，也得注意室內通風，保持適當距離，遠離易燃物品，並使用專用插座。



寒流籠罩全台灣，中央氣象局觀測，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏9至11度，玉山降雪；氣象局說，晚上起未來兩天會更冷，氣象局持續發布全台低溫特報。



為了禦寒，不少民眾考慮購買寒冬必備商品取暖，根據經濟部標準檢驗局提供資料，有關電暖器、電毯等都已經納入強制性檢驗範圍，民眾在選購時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」。



標檢局指出，由於電暖器出風口溫度高，應該保持適當距離，特別是注意小孩的安全，以免燙傷。



民眾也別因為貪圖方便，在電暖器上烘烤衣物，距離壁紙窗簾等家中易燃物品應該保持安全距離，而電暖器的使用電功率大，建議使用專用插座，避免火災發生。



此外，像是糖尿病患者等慢性病患，末梢神經可能感覺較一般人遲緩，建議還是依照醫生指示才能使用。



如果使用電毯，標檢局建議，不要過度彎曲、摺疊或是擠壓電毯，以免造成電毯裡面的電熱線故障，引發過熱現象，進而產生危險。



而不管是電暖器、電毯，不使用時都應隨手關閉電源，並拔除電源插座，如果發現電源線鬆脫或是插頭破損鬆弛，除了暫停使用外，發生故障時也應該將電暖器或是電毯送至廠商指定的維修站維修，千萬不要自行拆開修理。（編輯：林興盟）1070203