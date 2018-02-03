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公寓樓梯變藏毒處 警查獲4萬顆一粒眠

發稿時間：2018/02/03 17:13

最新更新：2018/02/03 17:36

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幫派份子36歲賴男涉嫌把逾4萬顆一粒眠藏在台北市信義區某公寓頂樓樓梯間，警方獲報後查緝，賴男發現東窗事發跑至宜蘭藏匿，但仍遭逮送辦。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　107年2月3日幫派份子36歲賴男涉嫌把逾4萬顆一粒眠藏在台北市信義區某公寓頂樓樓梯間，警方獲報後查緝，賴男發現東窗事發跑至宜蘭藏匿，但仍遭逮送辦。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　107年2月3日

（中央社記者劉建邦台北3日電）幫派分子36歲賴男涉嫌把逾4萬顆一粒眠藏在台北市信義區某公寓頂樓樓梯間，警方獲報後前往查緝，賴男發現東窗事發，跑至宜蘭藏匿仍被逮。警初估，毒品市價約新台幣1000萬元。

zoom in 台北市信義區一處公寓頂樓樓梯間日前發現裝有逾4萬顆毒品一粒眠的紙箱，警方循線追查，日前成功在宜蘭逮獲賴姓男子和劉姓男子兩嫌。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　107年2月3日台北市信義區一處公寓頂樓樓梯間日前發現裝有逾4萬顆毒品一粒眠的紙箱，警方循線追查，日前成功在宜蘭逮獲賴姓男子和劉姓男子兩嫌。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　107年2月3日

台北市刑警大隊偵二隊今天宣布破獲毒品案，隊長蔡致然受訪表示，信義分局日前獲報，有民眾發現松德路某公寓頂樓樓梯間有一只紙箱內藏不明物品，派員到場發現，內部疑似藥品，經檢驗發現為三級毒品一粒眠，共4萬4368顆。

警方調監視器發現，住在公寓內的幫派分子36歲賴姓男子涉重嫌，並在紙箱外發現賴男指紋，賴男疑似事先得知東窗事發，先逃離現場。

警方表示，賴男原本意圖規避查緝，先把毒品放在租屋處外的樓梯間，卻意外被人誤以為是不明物品通報轄區分局，警方立即與相關單位組專案小組查緝，經多月偵查，發現賴男跑至宜蘭縣羅東鎮躲藏，並從事房仲掩飾身分。

警方掌握線索後前往逮人，順利逮捕賴男和劉姓共犯，賴男遭逮後否認涉案，警訊後，仍依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，將賴男移送台北地檢察署偵辦。（編輯：梁君棣）1070203

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