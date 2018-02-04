3廚師兼詐欺車手 上菜暗語躲查緝詐逾百萬

桃園市知名牛排館3名廚師貪圖高額日薪，加入不法詐欺集團擔任車手，近兩週得手約新台幣200萬元，還以上菜、訂位等暗語聯繫躲避查緝，仍難逃法網。（北市信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）桃園市知名牛排館3名廚師貪圖高額日薪，於1月初陸續加入不法詐欺集團擔任車手，近兩週得手約新台幣200萬元，還以上菜、訂位及食材等暗語聯繫躲避查緝，仍難逃法網。



台北市政府警察局信義分局為落實「斬手行動」專案工作，持續清查轄內ATM提領熱點及緝捕車手，以貫徹打擊詐欺犯罪決心。



信義分局五分埔派出所日前獲報，並透過調閱監視器追查，迅速掌握不法詐欺集團成員車號及行蹤，於2日晚間8時持台北地檢署核發拘票兵分三路，拘提到無前科的25歲柯男、25歲張男及21歲陳男等3名車手到案，並查扣行動電話等贓證物。



警方調查發現，柯男等3人均為桃園市桃園區一間知名牛排館的廚師，他們在今年1月初經過遊說後陸續加入不法詐欺集團擔任車手，且為規避警方查緝，在接獲集團上游派工時，他們彼此還以「主廚上菜」、「今日訂位不多」、「明日晚班而已、食材少」等訊息通報、聯繫。





桃園市知名牛排館3名廚師貪圖高額日薪，於1月初陸續加入不法詐欺集團擔任車手，彼此還以上菜、訂位及食材等暗語聯繫，以躲避警方查緝。（北市信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月4日

由於3人分工細緻且合作無間，由柯男負責取款、陳男負責把風、張男則擔任司機，接獲派工後取款迅速，擔任車手近兩週就得手約200萬元。



3人到案詢後均坦承犯行，且供稱擔任車手每天可獲取約4000元薪資，所以才一犯再犯，但在獲知將面臨民事、刑事責任後都懊悔不已，全案移送台北地檢署偵辦，另將持續追查上游詐欺集團。



警方呼籲，詐騙集團在招募少年車手時，都會以「工時短、輕鬆好賺」等術語灌輸錯誤價值觀，但車手遭查獲並經法院判決有罪確定後，將面臨鉅額民事賠償責任，青少年切勿因貪圖小利、以身試法。（編輯：黃于）1070204