請人購鸚鵡蛋遭銷毀 男子提告還錢敗訴

（中央社記者王揚宇台北4日電）趙男委託洪男自國外購買鸚鵡蛋，鸚鵡蛋在荷蘭欲出境時遭發現銷毀，趙提告要求返還價金；北院審理後認定，趙男所給付的價金是基於不法原因而給付，不得請求返還。全案可上訴。



台北地方法院判決書指出，趙姓男子主張，他在民國104年7月以近11萬美元代價，請洪姓男子代購一批鸚鵡蛋，但洪卻稱至荷蘭代購鸚鵡蛋，於出境時遭海關人員查獲並全數銷毀，無法依約交付。



趙男指出，洪男明知無能力代購這批鸚鵡蛋，卻還與他成立契約關係，現在拿不到這批貨，責任可歸責於洪，因此要求返還價金。



洪男主張，趙男委託代購的鸚鵡蛋，種類為雙黃頭亞馬遜、黃頸亞馬遜、紫藍金剛及五彩金剛鸚鵡，均為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約所收錄禁止交易的物種，台灣也禁止買賣，趙因不法原因而給付價金，依民法相關規定不得請求返還。



法官審理後認定，這批鸚鵡蛋屬於台灣野生動物保育法規定公告的瀕臨絕種野生動物產製品，非經許可禁止買賣輸入輸出，趙男為履行契約所給付的價金，是基於不法原因而給付，按照民法相關規定，「因不法之原因而為給付者，不得請求返還」，再加上本案的不法原因非僅存於洪男，近日判洪不用返還價金。（編輯：陳清芳）1070204