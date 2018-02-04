假冒公務機關詐騙案 逾9成以電話行騙

台中市警局逮捕一名詐欺車手，在身上搜出假冒台北地檢署的文書，車手坦承打著北檢名號從桃園南下取款，沒想到第一次就破功。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 107年2月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市警察局分析去年假冒公務機關名義詐騙案件，其中假冒公務機關案件中，「警察」超過4成，「檢察官」超過3成，且詐騙手法9成以「打電話」，民眾接獲可疑電話應提高警局。



台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，依據統計106年受理詐騙案件，其中假冒公務機關案件中，警察占43%、檢察機關34%、健保局12%，且平均財損約新台幣82萬元。假冒警察案件中，雙北警察局合計占5成，假冒檢察官案件以台北地檢署超過6成居冠。



台中市警局日前逮捕一名詐欺車手，在身上搜出假冒「北檢」的文書，一開始他還辯稱「路上撿的」，經警方突破心防，才坦承幾天前才「面試合格」上陣，打著「北檢」名號從桃園南下取款，沒想到第一次出勤就破功。



詐騙集團多利用民眾不熟悉司法程序的弱點，並恐嚇涉及刑案「會被關」引起恐慌，警方提醒，被害人職業超過5成為退休及家管，且8成為50歲以上長者。



50歲游姓婦人日前在家接獲假冒「北檢」電話，誆稱在台北市涉及擄車恐嚇案件「帳戶的錢會被凍結」，歹徒指示游婦將提款卡及密碼裝袋密封「會派監管科去拿」，經車手取走後，幾日內帳戶存款遭盜領60萬元。



警方表示，假冒公務機關詐騙手法9成以「打電話」，並以積欠健保或電信費用、涉及刑案監管帳戶、用電話做筆錄、去超商收檢察署或法院傳真等話術，民眾接獲可疑電話應保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：黃于）1070204