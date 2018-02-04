國小旁驚見國造煙霧彈 軍方帶回處理

高雄市勝利國小旁草叢4日被人發現一枚煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，軍方人員初步檢視這顆煙霧手榴彈為演習用，並無危害，結束一場虛驚。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市勝利國小旁草叢今天上午被人發現一枚國造M18煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，經軍方帶回處理，結束一場虛驚。軍方人員初步檢視煙霧彈為演習用，並無危害。



左營警分局新莊派出所上午10時14分左右，接獲從事資源回收的林姓男子報案，在勝利國小旁發現一枚煙霧彈，警方立即趕到拉起封鎖線警戒，據報趕到的消防車也拉出水線戒備，警方並通報軍方到場處置。



陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫左營分庫未爆彈處理組隨後到場勘查，初步確認沒有危害，以防爆毯包裹這枚未爆彈帶回處理。



現場警消及軍方大陣仗，引起附近居民關切，軍方人員初步檢視煙霧彈為演習用，研判無危害，結束一場虛驚。



林男向警方表示，上午至左營區華泰路305巷口路拾取回收物時，驚見雜物中一枚煙霧彈，外觀看來沒有使用過，於是將未爆彈置放原處，報警處理。（編輯：方沛清）1070204



