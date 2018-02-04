/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 立春地震太平山HBL
>rss

國小旁驚見國造煙霧彈 軍方帶回處理

發稿時間：2018/02/04 14:18

最新更新：2018/02/04 14:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 高雄市勝利國小旁草叢4日被人發現一枚煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，軍方人員初步檢視這顆煙霧手榴彈為演習用，並無危害，結束一場虛驚。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日高雄市勝利國小旁草叢4日被人發現一枚煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，軍方人員初步檢視這顆煙霧手榴彈為演習用，並無危害，結束一場虛驚。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市勝利國小旁草叢今天上午被人發現一枚國造M18煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，經軍方帶回處理，結束一場虛驚。軍方人員初步檢視煙霧彈為演習用，並無危害。

左營警分局新莊派出所上午10時14分左右，接獲從事資源回收的林姓男子報案，在勝利國小旁發現一枚煙霧彈，警方立即趕到拉起封鎖線警戒，據報趕到的消防車也拉出水線戒備，警方並通報軍方到場處置。

陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫左營分庫未爆彈處理組隨後到場勘查，初步確認沒有危害，以防爆毯包裹這枚未爆彈帶回處理。

現場警消及軍方大陣仗，引起附近居民關切，軍方人員初步檢視煙霧彈為演習用，研判無危害，結束一場虛驚。

林男向警方表示，上午至左營區華泰路305巷口路拾取回收物時，驚見雜物中一枚煙霧彈，外觀看來沒有使用過，於是將未爆彈置放原處，報警處理。（編輯：方沛清）1070204

高雄市勝利國小旁草叢4日發現一枚煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，經軍方初步確認沒有危害並帶回處理，結束一場虛驚。圖為軍方防爆人員全副武裝處理未爆彈。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日高雄市勝利國小旁草叢4日發現一枚煙霧彈，警消大陣仗到場警戒，經軍方初步確認沒有危害並帶回處理，結束一場虛驚。圖為軍方防爆人員全副武裝處理未爆彈。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP