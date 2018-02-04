/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 立春地震太平山HBL
>rss

台灣人超暖心 助4萬弱勢吃尾牙

發稿時間：2018/02/04 14:20

最新更新：2018/02/04 15:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」4日在總統府前廣場登場，副總統陳建仁（右）出席致詞。前左為前總統馬英九，前左3為行政院政務委員林萬億。中央社記者吳翊寧攝　107年2月4日創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」4日在總統府前廣場登場，副總統陳建仁（右）出席致詞。前左為前總統馬英九，前左3為行政院政務委員林萬億。中央社記者吳翊寧攝　107年2月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日）民間熱心善款挹注，近4萬名弱勢者今天齊聚吃愛心尾牙。副總統陳建仁說，大家攜手同心一起做好事，就像漣漪不斷擴散，讓國家更美好、更溫暖。

創世、華山、人安策略聯盟中午在總統府前廣場舉辦台北場「第28屆寒士吃飽愛心尾牙」，聯盟創辦人曹慶在1987年除夕，號召幾名義工媽媽，準備30個便當，發送給饑寒交迫的街友。1991年時，又在萬華舊火車站前騎樓開10桌，讓街友飽餐一頓，這也是寒士尾牙的起點。

陳副總統中午致詞時表示，今天雖是入冬以來最冷的一天，也是台灣慈善團體最溫暖的一天。從1991年至今，創世種下一顆愛的種子，如今愛的大樹已經開枝散葉，涵蓋台灣各地，這是很了不起的事情。

陳副總統指出，當大家攜手同心一起做好事，就會像漣漪一樣不斷擴散，也將過去大家喜歡陳抗的地方，變成有溫暖、有愛的地方。未來大家攜手合作，可以讓國家更美好、溫暖。

前總統馬英九也到現場致詞並發放紅包，馬英九說，寒士尾牙活動28年來已辦桌超過2.8萬桌，服務寒士近30萬人，贊助人就有4萬人，讓人感動，「台灣愛心非常了不起」，雖然天冷，但贊助人就像是「暖士」，溫暖大家。

台北場寒士尾牙席開2200桌，除有熱呼呼的團圓飯，還可領到紅包以備急用，讓寒士感受社會溫馨。其他縣市在設有平安站的據點也同步辦理共3690桌，邀請寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩等近4萬人參與。（編輯：黃于）1070204

創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」活動，4日在總統府前廣場登場，數萬人參與，場面盛大。中央社記者吳翊寧攝 107年2月4日創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」活動，4日在總統府前廣場登場，數萬人參與，場面盛大。中央社記者吳翊寧攝 107年2月4日
前總統馬英九（前左4）4日出席在總統府前廣場舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」活動，發送紅包並向寒士致意。中央社記者吳翊寧攝　107年2月4日前總統馬英九（前左4）4日出席在總統府前廣場舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」活動，發送紅包並向寒士致意。中央社記者吳翊寧攝　107年2月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP