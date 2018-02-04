台灣人超暖心 助4萬弱勢吃尾牙

創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」4日在總統府前廣場登場，副總統陳建仁（右）出席致詞。前左為前總統馬英九，前左3為行政院政務委員林萬億。中央社記者吳翊寧攝 107年2月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日）民間熱心善款挹注，近4萬名弱勢者今天齊聚吃愛心尾牙。副總統陳建仁說，大家攜手同心一起做好事，就像漣漪不斷擴散，讓國家更美好、更溫暖。



創世、華山、人安策略聯盟中午在總統府前廣場舉辦台北場「第28屆寒士吃飽愛心尾牙」，聯盟創辦人曹慶在1987年除夕，號召幾名義工媽媽，準備30個便當，發送給饑寒交迫的街友。1991年時，又在萬華舊火車站前騎樓開10桌，讓街友飽餐一頓，這也是寒士尾牙的起點。



陳副總統中午致詞時表示，今天雖是入冬以來最冷的一天，也是台灣慈善團體最溫暖的一天。從1991年至今，創世種下一顆愛的種子，如今愛的大樹已經開枝散葉，涵蓋台灣各地，這是很了不起的事情。



陳副總統指出，當大家攜手同心一起做好事，就會像漣漪一樣不斷擴散，也將過去大家喜歡陳抗的地方，變成有溫暖、有愛的地方。未來大家攜手合作，可以讓國家更美好、溫暖。



前總統馬英九也到現場致詞並發放紅包，馬英九說，寒士尾牙活動28年來已辦桌超過2.8萬桌，服務寒士近30萬人，贊助人就有4萬人，讓人感動，「台灣愛心非常了不起」，雖然天冷，但贊助人就像是「暖士」，溫暖大家。



台北場寒士尾牙席開2200桌，除有熱呼呼的團圓飯，還可領到紅包以備急用，讓寒士感受社會溫馨。其他縣市在設有平安站的據點也同步辦理共3690桌，邀請寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩等近4萬人參與。（編輯：黃于）1070204





創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第28屆寒士吃飽30尾牙」活動，4日在總統府前廣場登場，數萬人參與，場面盛大。中央社記者吳翊寧攝 107年2月4日