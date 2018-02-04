漁船走私K他命逾1公噸 船長羈押

檢警、海巡2日在高雄外海查獲一艘漁船走私毒品，起出逾千公斤的K他命，市價新台幣30多億元，逮捕陳姓船長及5名印尼籍船員，圖為查緝人員登船查緝。（雄檢提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）檢警、海巡2日在高雄外海查獲一艘漁船走私毒品，起出K他命總重1289.6公斤，市價新台幣30多億元，逮捕陳姓船長及5名印尼籍船員，檢方聲押陳姓船長獲准，5名船員責付仲介。



高雄苓雅警分局獲悉有販毒集團欲利用海上走私毒品來台，於是報請雄檢指揮警方及海巡成立專案小組展開偵辦。



雄檢利用新採購的數位鑑識系統並透過大數據過濾漁船進出可疑資料發現，東港籍漁船「昇利滿」出港頻率過低，十分可疑，經蒐證發現昇利滿今年1月出海，即會同海巡予以監控。



昇利滿2日在高雄外海故障失去動力，求助友船拖回，專案小組認時機成熟，派巡防艇前往控制行動，押回高雄海巡隊碼頭。



專案小組人員漏夜在漁船冰櫃底部夾層查獲高純度K他命126袋，總重1289.6公斤。檢警證實本案是國內史上最大宗海上K他命走私案。



雄檢檢察官顏郁山昨天偵訊後認為，陳姓船長運輸毒品犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名印尼籍漁工則裁定責付仲介。全案將繼續追查毒品來源及是否還有其他犯嫌。



顏郁山指出，陳姓船長罹患食道癌，定期每年追蹤，鋌而走險犯案，希望能獲輕判；由於印尼涉及毒品案須處死刑，5名印尼籍漁工接受偵訊時一度相擁痛哭。查獲的K他命大盤行情約12.8億元，但市價則達30多億元。（編輯：方沛清）1070204





檢警、海巡2日在高雄外海查獲一艘漁船走私毒品，在漁船冰櫃底部夾層找到高純度K他命逾千公斤，市價新台幣30多億元，並逮捕陳姓船長及5名印尼籍船員，圖為涉案漁船。（雄檢提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月4日