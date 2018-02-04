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馬籍新銳導演柯汶利獲台梅花卡居留證

發稿時間：2018/02/04 15:20

最新更新：2018/02/04 16:12

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以「自由人」短片拿下4座金鐘獎的馬來西亞籍新銳導演柯汶利，因在藝文產業的專業表現有目共睹，移民署4日頒發他永久居留證「梅花卡」，希望他繼續為台灣藝文產業發光發熱。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月4日以「自由人」短片拿下4座金鐘獎的馬來西亞籍新銳導演柯汶利，因在藝文產業的專業表現有目共睹，移民署4日頒發他永久居留證「梅花卡」，希望他繼續為台灣藝文產業發光發熱。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）以「自由人」短片拿下4座金鐘獎的馬來西亞籍新銳導演柯汶利，因在藝文產業領域獲得國際公認比賽首獎，移民署今天頒發他永久居留證「梅花卡」，盼為台灣藝文再發光發熱。

移民署今天發布新聞稿表示，現年33歲的柯汶利在馬國就讀高中畢業後，就未再繼續升學，而是選擇到業界闖蕩，他曾待過舞台劇團，也在廣告商業製作公司工作過。

柯汶利認為，「做廣告導演是最能兼顧理想與現實」，因為可以做喜歡的事又有麵包可吃。

曾當過馬國銀行業務員的柯汶利，靠著勤奮努力工作，短短數年就累積約新台幣數百萬元的存款，發展順遂的他卻始終未曾忘記內心夢想，毅然決然拾棄月入幾十萬元的銀行工作，隻身來台進修念書，朝導演之夢邁進。

柯汶利來台就讀世新大學期間，雙主修公廣學系及口語傳播學系，他還經常利用課餘時間和同儕一起學習製片，畢業後順利錄取台北藝術大學研究所。

就讀碩士班期間，柯汶利製作首部電影短片「自由人」，內容以「台灣最年輕死刑犯」的真實故事進行拍攝，敘述年僅18歲的原住民湯英伸離鄉背井到台北謀生，卻因在職場遭欺壓而犯下殺人罪，被判死刑。

但有別現實故事，柯汶利在片中結尾給予男主角出獄的機會，「如果可以再重新活一次，會是什麼樣的人生呢」，藉此帶給觀眾不同視角。

移民署指出，柯汶利以「自由人」一片獲得拿下2014年第49屆金鐘獎四項大獎，包括最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳電視電影獎和最佳音效獎，以及高雄國際電影節S.O.S國際大獎。

另外，2015年獲得波蘭國際影展最佳導演獎、全球大學生華人影視獎最佳導演獎、上海國際電影節最佳劇本獎、美國芝加哥國際影展最佳作品、美國尤金影展最佳外語片、美國獨立電影展最佳影片，以及代表台灣入圍2016美國奧斯卡金像獎「最佳實境短片獎」前10名。

柯汶利在藝文產業的專業表現有目共睹，移民署今天核發他永久居留證「梅花卡」，除予以肯定外，也盼藉此攬才，希望他繼續為台灣藝文產業發光發熱。

柯汶利在接獲「梅花卡」後，感到十分開心。

和「自由人」的湯英伸同樣是異鄉人在外打拚，柯汶利感觸的說，在外打拚一定要非常努力，為的是希望成功後能將成就和家人分享，自己很能體會故事主角的心情，但對他而言，身處異鄉是他持續向前的動力和刺激創作的源頭。

他說，未來將持續發揮所長，在影視產業上盡力發揮，也計畫帶台灣團隊回母國拍攝「南海大海嘯」，將自己曾目睹南亞海嘯的經驗化為心血之作，榮耀台灣與家鄉馬來西亞。（編輯：張銘坤）1070204

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