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春安防杜不法 北市警加強防搶防竊宣導

發稿時間：2018/02/04 15:53

最新更新：2018/02/04 16:53

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台北市警察局松山分局4日發布新聞稿表示，為加強重要節日安全維護工作，日前出動警察娃娃手持標語，結合警察志工一起踩街走入攤商店家，針對防竊（扒）、防搶等主題，向民眾宣導犯罪預防。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月4日台北市警察局松山分局4日發布新聞稿表示，為加強重要節日安全維護工作，日前出動警察娃娃手持標語，結合警察志工一起踩街走入攤商店家，針對防竊（扒）、防搶等主題，向民眾宣導犯罪預防。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）農曆春節將至，民眾金流往來熱絡，為加強春安工作，北市警方近日加強和金融機構業者進行安全協調，強化自我防護及員工自衛編組演練，也針對民眾宣導防搶防竊預防之道。

台北市政府警察局松山分局今天發布新聞稿表示，今年加強重要節日安全維護工作自2月8日晚間10時起至22日晚間12時止，為期15天，為避免春節期間不法分子蠢蠢欲動，日前在饒河街觀光夜市舉辦「好運旺旺到，防搶防竊一把罩」犯罪預防宣導活動，傳授民眾預防之道。

現場還出動警察娃娃以手持宣導標語方式，結合警察志工一起踩街走入攤商店家，針對防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒、交通安全和婦幼人身安全等主題，賣力向逛街民眾宣導。

另有鑒於春節期間民眾資金往來頻繁，松山分局表示，為防範轄內金融機構強盜、搶奪及竊盜案件發生，也特別邀請轄內金融機構代表參加「107年加強重要節日期間金融機構安全協調會議」。

松山分局說，會議由分局長呂新財親自主持，並由偵查隊副隊長謝昆材報告工作執行重點，除分析歷年金融機構營業處所強盜案件犯罪手法外，也提醒業者應對整體環境設計進行重新檢視及加強安全維護，以強化自我防護功能，並做好員工自衛編組演練。

為確保民眾在春節前後期間存、提款安全，松山分局表示，除結合金融機構業者力量，共同戮力維護春節期間治安及保障客戶財產安全外；警方也在春節期間提供「存（提）款護鈔」、「民眾舉家外出安全維護」等多項便民措施，若有需求民眾可提出申請。（編輯：黃于）1070204

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