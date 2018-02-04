疑天冷猝死人數增 包括1名監獄收容人

（中央社記者盧太城、黃麗芸4日綜合報導）冷空氣接連襲台，增強為寒流，天冷造成部分民眾身體不適。台北市統計至今晚7時30分止，OHCA有9人；台東縣也有人猝死，包括74歲監獄收容人，真正死因要相驗確認。



根據台北市消防局提供資料，台北市昨天有10人疑似因天冷而猝死。今天統計至晚間7時30分止，獲報因內科疾病在到院前心肺功能停止（OHCA）者有9人，其中4人獲救、2人搶救中、3人死亡。



台北市自1月29日起至今晚7時30分止，因內科OHCA的死亡人數總計50人。



消防局說明，內科OHCA民眾是否因天冷而猝死，實際死因仍須由醫院方面判定。



台東縣消防局勤務中心統計，台東從2月1日至4日下午4時，內科OHCA案件有4件，經急救後不治，包括台東監獄1名收容人。



台東監獄林姓科長今天表示，74歲的林姓收容人因痛風住在療養病房，前天晚上吃藥後尿失禁，看護人員有幫忙包尿布，昨天早上看護幫忙處理濕疹時，林姓收容人忽然昏迷。



看護立即幫林送收容人實施CPR(心肺復甦術)，並且通知救護車抵達，當時林姓收容人一度恢復意識，隨即又昏迷，送到醫院急救時，出現脈搏，但3分鐘後又失去意識，最後宣告不治。



林姓科長表示，林姓收容人死因是否和天冷有關，還要等檢察官進一步相驗。



林姓科長說，這幾天監獄內都有防寒措施，包括洗熱水澡，50歲以上的收容人增添一件毛背心，如果收容人覺得不夠，也可請家屬寄送棉被到獄內。



林姓收容人是酒駕累犯，判刑6個月，去年11月10日入監，預計今年5月9日出獄。（編輯：唐聲揚）1070204