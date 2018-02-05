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關鍵字： 乾德門台股地震立春
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網路愛情詐騙 員警苦勸保大叔80萬元

發稿時間：2018/02/05 10:02

最新更新：2018/02/05 10:29

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陳姓男子在詐騙集團所偽裝的「伊珊妹」及「香港九九有限公司」聯手哄騙下，不疑有他，2日至台銀匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，並用手機拍照領匯款單據，引起行員注意，立即與陳仲模等員警及銀行主管勸阻，才保住了要匯出去的新台幣80萬元。（保七第一大隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月5日陳姓男子在詐騙集團所偽裝的「伊珊妹」及「香港九九有限公司」聯手哄騙下，不疑有他，2日至台銀匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，並用手機拍照領匯款單據，引起行員注意，立即與陳仲模等員警及銀行主管勸阻，才保住了要匯出去的新台幣80萬元。（保七第一大隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）詐騙集團利用美女照片，以香港「伊珊妹」引誘45歲屏東陳姓男子投資，陳姓男子信以為真，到台灣銀行屏東分行匯款時，被行員及保七員警勸阻，才保住了要匯出去的新台幣80萬元。

保七小隊長陳仲模今天表示，這個詐騙集團以香港「伊珊妹」與陳姓男子聊天，在一陣甜言蜜語後，以投資香港名牌包及珠寶、首飾會有高額獲利為誘餌，要陳姓男子匯80萬元過去，並表示只要過年前投資匯款就會有5倍的獲利，「伊珊妹」並且會到台灣和他一起過年。

陳姓男子在詐騙集團所偽裝的「伊珊妹」及「香港九九有限公司」聯手哄騙下，不疑有他，2日至台銀匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，並用手機拍照領匯款單據，引起行員注意，立即與陳仲模等員警及銀行主管勸說。

陳仲模說，由於陳姓男子堅信對方所說，他們7個人花了近2個小時馬拉松式苦勸，陳姓男子才相信對方是詐騙集團，保住了80萬元。

陳仲模表示，今年至今，保七總隊已分別在新竹、苗栗、南投、台東、屏東攔阻8起各類愛情詐騙案件，提醒民眾小心。（編輯：劉政權）1070205

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