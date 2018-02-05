海巡查獲走私香菇 高雄港起出90公斤

農曆春節將屆，第五海岸巡防總隊於高雄港第17、18號碼頭實施擴大安檢，於4日中午執行貨物安檢發現自金門運回高雄的貨櫃中，有一輛休旅車內放滿大大小小行李袋，追查後於後行李廂及備胎夾層中，起出43包大陸香菇，重約90公斤。（海巡提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）海巡署南部地區巡防局第五海岸巡防總隊今天宣布，在高雄港高金碼頭國內線散裝貨輪卸貨貨櫃前一輛休旅車內行李袋中，查獲大陸香菇43包，重約90公斤。



農曆春節將屆，第五海岸巡防總隊2日於高雄港第17、18號碼頭實施擴大安檢，於4日中午執行貨物安檢發現自金門運回高雄的貨櫃中，有一輛休旅車內放滿大大小小行李袋，執檢人員察覺有異，初步拆檢時，發現袋內均為一般日常生活用品及衣物，執檢人員鍥而不捨追查，先後於後行李廂及備胎夾層中，起出43包大陸香菇，重約90公斤。



第五海岸巡防總隊指出，這批香菇研判是不法人士看準年關將近，目前國產香菇每公斤新台幣1000元到1800元價差，而大陸香菇相關市價每公斤約400元至500元，私梟走私入境，賺取價差牟利，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」查扣並持續追查貨品來源。



第五海岸巡防總隊呼籲，大陸香菇不僅品質低劣，許多受重金屬污染，且處理過程中加入二氧化硫與甲醛，以延長保存期限，消費者若不慎食入恐傷身。（編輯：李錫璋）1070205