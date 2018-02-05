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關鍵字： 乾德門台股地震立春
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悲喜交加 通緝犯刮中彩券卻遭警當場逮捕

發稿時間：2018/02/05 12:31

最新更新：2018/02/05 13:32

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41歲吳姓男子因販毒案被法院通緝，他日前到一家彩券行購買刮刮樂，原以為運氣好中獎，準備兌獎時警方循線到場將他逮捕。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年2月5日41歲吳姓男子因販毒案被法院通緝，他日前到一家彩券行購買刮刮樂，原以為運氣好中獎，準備兌獎時警方循線到場將他逮捕。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年2月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）吳姓男子因販毒案被法院通緝，他日前到一家彩券行購買刮刮樂，原以為運氣好中獎，準備兌獎時警方循線到場將他逮捕，並查扣改造手槍與毒品，訊問後被依法送辦。

台中清水警分局光華派出所所長吳晨暄今天受訪表示，41歲吳姓男子因涉嫌販毒案遭台中地方法院通緝，警方民國107年1月26日晚間6時多，接獲線報指出吳男在清水區鰲峰路一帶出沒，警方獲報前往查緝。

光華派出所副所長吳家明及警員陳博丞等人，在鰲峰路巡邏查緝時，發現吳男的轎車就停在一家彩券行外，並發現吳男走出立即將他逮捕，並在他的車上查獲仿「金牛座」改造手槍一支、子彈18發及毒品海洛因、安非他命共13袋。

警方搜索過程，彩券行人員還向警方表示「他有刮中刮刮樂彩券，是不是可以讓他兌換」，吳男在現場也說「讓我領完獎再回派出所啦」。在場員警聽了表示，為了兌換刮刮樂而遭警方查獲槍枝及毒品，真是因小失大。

吳男向警方表示，他被通緝逃逸期間，都以打零工為生，並常購買彩券試手氣但不常中獎，這次卻刮中4張彩券，約中新台幣1500元，他還想說運氣好，準備兌換獎金時卻遭警方查獲逮捕。

警方訊問後，將吳男依毒品通緝、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送台中地方法院檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1070205

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