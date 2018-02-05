牽手50載不離棄 天天徒步顧病夫無怨

嘉義縣8旬老翁黃元成（左2）住進養護中心，瘖啞的妻子黃李金蘭（右2）每週4到5天從住家徒步6公里，僅為了探望丈夫一面，一年多來不曾中斷，不離不棄，讓旁人感動。中央社記者黃國芳攝 107年2月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣8旬老翁黃元成住進養護中心，瘖啞的妻子黃李金蘭每週4到5天自住家徒步6公里前往探望，兩人鶼鰈情深，令人感動，弘道老人基金會今天特地為這對弱勢夫妻辦圍爐圓夢。



弘道老人福利基金會主任林博樺今天受訪表示，現年84歲黃元成與74歲妻子黃李金蘭結婚逾半世紀，生活貧困，生育4個女兒，2人被領養、1位意外離世，唯一在身邊的女兒已結婚為家庭打拚。



林博樺指出，這對獨居弱勢長輩是弘道長期關懷服務的對象，黃元成多年前意外跌倒，因貧困無法就醫，長期臥床加上老化，生活無法自理，且妻子無力照顧，在女兒及女婿堅持下，黃元成於105年10月間入住嘉義縣大林老人養護中心。



大林老人養護中心主任黃彥滔表示，黃元成、黃李金蘭兩人鶼鰈情深，入住第一天，黃李金蘭因不捨丈夫被帶走緊閉住家大門，當天需破門才能進入，且她在家一直哭，還曾徒步要到養護中心，因不熟習路況，不僅跌倒被送醫，還曾走到彰化縣境。



後來，黃李金蘭在弘道志工楊春茶協助下，認得前往養護中心路況，現在每週4到5天從住家徒步6公里，僅為了探望丈夫一面，一年多來不曾中斷，不離不棄，讓旁人感動。



弘道志工楊春茶有感他們年輕時生活困苦，從未拍過婚紗照，因此，去年協助申請弘道舉辦的「時光正好、愛情不老」活動，為黃元成、黃李金蘭完成這輩子從未想過的不老婚紗夢。



農曆春節前夕，弘道基金會今天在大林老人養護中心為兩人辦理圍爐，並致贈一系列不老婚紗照片，在志工等人陪伴下，享受年節圍爐的熱鬧氣氛。



兩人生活貧困，黃李金蘭無法言語，但相互扶持逾半世紀，感情十分深厚，她一個眼神、一個笑容，黃元成完全能會意，她還貼心摸丈夫的手，用眼神要求天冷需戴手套。



長期關懷這對弱勢夫妻的楊春茶指出，兩人長年住在不到8坪的房子，雖然生活窮困，但在他們臉上看不到愁容，與他們互動，總是露出笑容，讓人體會知足常樂。（編輯：方沛清）1070205



