北市警掃蕩12毒窟 逮3藥頭10毒蟲

台北市警察局萬華分局4日會同南港分局，搜索雙北12處地點，查獲楊男等3名藥頭、10名毒蟲，依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市警察局萬華分局昨天會同南港分局，搜索雙北12處地點，查獲楊男等3名藥頭、10名毒蟲，起獲海洛因235公克，以及改造子彈等證物，全案依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。



檢警合作啟動「安居緝毒計畫」自1月29日起動員全國檢警6大緝毒系統實施，並以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要目標查察。



萬華分局強力掃蕩隱身社區大樓的毒販，經報請台北地檢署檢察官指揮，於昨天下午3時許持台北地院、檢察署所核發拘票及搜索票，會同市警局南港分局搜索雙北市等12處地點。



執行期間，共計查獲有毒品、詐欺前科的49歲楊男、有槍砲、毒品前科的23歲黃男和21歲呂男等3名藥頭，以及10名藥腳。



現場還起獲毒品海洛因235.12公克、愷他命4公克、改造子彈30顆、槍管1支、撞針1支、彈匣1個、磅秤1台、行動電話6支、平板1台，和販毒所得新台幣10萬元等犯罪證物。



全案詢後依毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及下游藥腳。（編輯：方沛清）1070205



