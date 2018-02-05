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關鍵字： 乾德門台股地震立春
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無業兒打爸爸 老父親感嘆養兒無用

發稿時間：2018/02/05 16:57

最新更新：2018/02/05 17:44

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苗栗縣通霄鎮67歲余姓老翁不滿44歲兒子無業在家，雙方一言不合大打出手，員警原想協助調解，但兒堅持提告，老父不甘示弱，控告傷害並聲請保護令，余姓父子5日都被移送法辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年2月5日苗栗縣通霄鎮67歲余姓老翁不滿44歲兒子無業在家，雙方一言不合大打出手，員警原想協助調解，但兒堅持提告，老父不甘示弱，控告傷害並聲請保護令，余姓父子5日都被移送法辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年2月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣通霄鎮67歲余姓老翁不滿44歲兒子無業在家，2人起口角肢體衝突，員警原想協助調解，但兒堅持提告，老父不甘示弱，控告傷害並聲請保護令，余姓父子今天都被移送法辦。

通霄警分局今天指出，4日下午接獲通報，轄區一戶民宅傳出鬥毆事件，立刻出動快打部隊前往，抵達現場得知原來是余姓父子因工作問題，雙方一言不合大打出手，余姓老父親被兒子打得鼻血直流。

警方調查，余姓老父親因叨念兒子待在家裡不去找工作，兩人先爆口角，隨後演變成肢體衝突，余姓老父頭部、臉部遭受挫傷及鼻骨閉鎖性骨折，經送醫治療，已無大礙。

余姓老父親表示，人家說養兒要防老，但「沒有用了」，原本還想家醜不要外揚，沒想到兒子堅持提告，還說「要在家當王，要管全家人」，無奈也只好提告，2人互控傷害、均聲請保護令。

通霄分局副分局長邱泰永表示，衝突過程中，余姓老父親咬傷兒子左手，涉嫌普通傷害罪，兒子打斷父親的鼻梁，涉及傷害直系血親尊親屬罪，訊後，依法將2人移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070205

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