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雲林大貨車廂型車事故農工甩飛 2死12傷[更新]

發稿時間：2018/02/05 17:53

最新更新：2018/02/05 20:34

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雲林縣土庫鎮新庄里雲88與雲103路口5日下午發生大貨車與廂型車車禍事故，事故原因待調查釐清。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日雲林縣土庫鎮新庄里雲88與雲103路口5日下午發生大貨車與廂型車車禍事故，事故原因待調查釐清。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日

（中央社記者黃國芳雲林縣5日電）雲林縣土庫鎮新庄里雲88與雲103路口今天下午發生大貨車與廂型車車禍事故，坐在大貨車車斗的農工都被甩飛出車外，造成2名女農工送醫不治，另12人輕重傷；原因待調查。

雲林縣消防局發布訊息，土庫鎮新庄里雲88與雲103路口，下午3時28分傳出大貨車與廂型車車禍事故，警消立即出動虎尾等8個消防分隊救護車前往救護。

救護車陸續趕抵現場，發現坐在大貨車車斗的多名農工都被甩飛到路面及路旁的農田，其中有3名女農工無生命跡象，分別送往若瑟等醫院急救，2人急救後仍宣告不治，另1人轉院急救中。

消防局指出，現場有14名傷患，除了3名女農工無生命跡象外，有1名女性重傷送至虎尾台大分院急救，另有其他3名男性輕傷送醫治療，其餘7名輕傷由民眾自行送醫治療。廂型車上僅有駕駛輕傷。

警方指出，大貨車上連同駕駛有13人，其中11人坐在貨車的車斗，當時從雲林縣西螺鎮採收番薯，下午準備返回元長鄉，不料，行經現場與一輛廂型車發生車禍事故，因強烈撞擊，坐在車斗上的11人都甩飛出車外，造成嚴重傷亡。事故原因需進一步調查釐清（編輯：張芷瑄/梁君棣）。1070205

雲林縣土庫鎮5日下午發生大貨車與廂型車車禍事故，警消獲報前往救護，發現坐在大貨車車斗的多名農工都被甩飛到路面及路旁的農田，造成2名女農工送醫不治，另12人輕重傷，事故原因待警方調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日雲林縣土庫鎮5日下午發生大貨車與廂型車車禍事故，警消獲報前往救護，發現坐在大貨車車斗的多名農工都被甩飛到路面及路旁的農田，造成2名女農工送醫不治，另12人輕重傷，事故原因待警方調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日
雲林消防局指出，土庫鎮新庄里雲88與雲103路口，5日發生大貨車與廂型車車禍事故。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日雲林消防局指出，土庫鎮新庄里雲88與雲103路口，5日發生大貨車與廂型車車禍事故。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日
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