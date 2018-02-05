低溫加地震 營建署籲注意大樓外牆磁磚剝落

（中央社記者陳政偉台北5日電）昨夜起頻繁地震且持續低溫，內政部營建署表示，最近是磁磚剝落好發期，呼籲民眾注意建築物外牆，要求建物所有權人應善盡管理責任，如果造成事故，最多可處新台幣30萬元罰鍰。



花蓮縣4日晚間10時發生芮氏規模5.8地震，全台有感，之後接連發生多次地震，今天又發生多起小區域餘震和2次有感餘震，且寒流持續發威。



營建署發布新聞稿呼籲民眾，注意大樓外牆磁磚剝落危險，避免在人行道上行走，務必走在騎樓內。



營建署說，溫度、濕度、震動及風是影響外牆磚掉落最主要因素，最近天氣型態會是磁磚剝落好發期。



營建署表示，1日已再次函請各地方政府，寒流期間應建立巡查、聯繫通報窗口，如果發現建築物外牆磁磚有剝落危險疑慮者，立即以各項警示設施圈圍警示，並令建築物所有權人、公寓大廈管理委員會提出限期改善等措施，以維護民眾身家安全。



營建署說，建築物所有權人應善盡建物管理責任，磁磚如果有發生剝落危險，須自行修復改善。如果造成任何事故，建管單位可違反建築法規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得連續處罰；如果造成傷亡，更將負相關民、刑事責任。（編輯：李明宗）1070205