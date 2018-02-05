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榮濱年貨大街9日登場 加強交管取締違停

發稿時間：2018/02/05 20:54

最新更新：2018/02/05 21:54

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台北市榮濱年貨大街將於9日至15日登場，為紓解大量購物人、車潮，北市警察局中山分局5日發布新聞稿表示，民族東路410巷將進行封閉，周邊進行交通管制及加強違停取締，建議民眾多搭乘大眾運輸工具。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月5日台北市榮濱年貨大街將於9日至15日登場，為紓解大量購物人、車潮，北市警察局中山分局5日發布新聞稿表示，民族東路410巷將進行封閉，周邊進行交通管制及加強違停取締，建議民眾多搭乘大眾運輸工具。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）北市榮濱年貨大街即將於9日至15日登場。台北市警察局中山分局今天表示，為紓解大量購物人、車潮，民族東路410巷將進行封閉，周邊進行交通管制及加強違停取締。

中山分局今晚發布新聞稿表示，「107年榮濱年貨大街」活動將於中山區第二果菜批發市場周邊舉行，活動範圍包括民族東路410巷、410巷2弄。

為紓解大量購物人、車潮，中山分局說，上述路段將於9日至15日的早上6時至下午5時進行封閉。

活動周邊疏導管制範圍，則包括民族東路410巷（2弄至五常街間）限東西向直行；民族東路410巷2弄調整為東往西單向通行；以及車輛沿第二果菜批發市場繞行，民族東路410巷北往南單向通行，至民族東路410巷2弄右轉往西，再由建國北路三段113巷出。

中山分局提醒，活動周邊路段也將加強違停取締、拖吊，民眾若要開車前往，包括第二果菜批發市場、民族漁市公有停車場、榮星花園地下停車場或建國北路高架橋下停車場，均可提供停車需求。

另外，民族東路410巷前段西側人行道也開放機車停放；五常街（建國北路3段至民族東路410巷間）南側汽車格位、民族東路410巷2弄北側的汽車格位及計程車招呼站格位，則改為機車格位。

中山分局建議，民眾若要到榮濱年貨大街採購年貨，可儘量搭乘大眾運輸工具，例如542號公車沿途行經台北捷運圓山站及中山國中站等，都相當便利。（編輯：方沛清）1070205

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