/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市黑鷹直升機台積電台股
>rss

黑鷹機工長陳冠宏 去年曾隨機回成大母校

發稿時間：2018/02/06 12:11

最新更新：2018/02/06 14:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
一架黑鷹直升機5日晚間疑在蘭嶼外海落海，失蹤的機工長陳冠宏（右）畢業於成功大學航太系，空勤總隊去年12月捐贈UH-1H直升機給成大時，陳冠宏回到母校。中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月6日一架黑鷹直升機5日晚間疑在蘭嶼外海落海，失蹤的機工長陳冠宏（右）畢業於成功大學航太系，空勤總隊去年12月捐贈UH-1H直升機給成大時，陳冠宏回到母校。中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月6日

（中央社記者張榮祥台南6日電）一架黑鷹直升機疑在蘭嶼外海落海，失蹤的機工長陳冠宏畢業於成功大學航太系，空勤總隊去年12月捐贈UH-1H直升機給成大時，當時陳冠宏回到母校，還和同學合影留念。

成大指出，疑在蘭嶼外海失蹤的黑鷹直升機機工長陳冠宏，民國84年進入成大航太系，88年攻讀成大航太所碩士，90年畢業。

和陳冠宏大學與研究所同學6年的劉俊夆，現在是成大航太系技工，他說，陳冠宏喜歡打籃球，是系上籃球隊員。

航太系主任、航太所所長賴維祥說，陳冠宏加入空勤總隊前，曾服務於台積電等民間企業，之後參加高考機械科航空器維修後，分發到空勤總隊擔任機工長，資歷約10年。

106年12月12日，空勤總隊捐贈一架UH-1H直升機給成大航太系，作為教學及研究使用，陳冠宏當天被指派隨直升機回到航太系，這架直升機停機後，旋翼固定就是由陳冠宏處理，也由他拆下機關鍵飛航設備，確保直升機除役。

劉俊夆說，同學們在臉書上設有群組，陳冠宏去年12月12日當天曾PO文表示要隨機回母校，兩人在學校重逢開心合照，學校還派車送陳冠宏回家。（編輯：卞金峰）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP