黑鷹機工長陳冠宏 去年曾隨機回成大母校

一架黑鷹直升機5日晚間疑在蘭嶼外海落海，失蹤的機工長陳冠宏（右）畢業於成功大學航太系，空勤總隊去年12月捐贈UH-1H直升機給成大時，陳冠宏回到母校。中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月6日

（中央社記者張榮祥台南6日電）一架黑鷹直升機疑在蘭嶼外海落海，失蹤的機工長陳冠宏畢業於成功大學航太系，空勤總隊去年12月捐贈UH-1H直升機給成大時，當時陳冠宏回到母校，還和同學合影留念。



成大指出，疑在蘭嶼外海失蹤的黑鷹直升機機工長陳冠宏，民國84年進入成大航太系，88年攻讀成大航太所碩士，90年畢業。



和陳冠宏大學與研究所同學6年的劉俊夆，現在是成大航太系技工，他說，陳冠宏喜歡打籃球，是系上籃球隊員。



航太系主任、航太所所長賴維祥說，陳冠宏加入空勤總隊前，曾服務於台積電等民間企業，之後參加高考機械科航空器維修後，分發到空勤總隊擔任機工長，資歷約10年。



106年12月12日，空勤總隊捐贈一架UH-1H直升機給成大航太系，作為教學及研究使用，陳冠宏當天被指派隨直升機回到航太系，這架直升機停機後，旋翼固定就是由陳冠宏處理，也由他拆下機關鍵飛航設備，確保直升機除役。



劉俊夆說，同學們在臉書上設有群組，陳冠宏去年12月12日當天曾PO文表示要隨機回母校，兩人在學校重逢開心合照，學校還派車送陳冠宏回家。（編輯：卞金峰）1070206