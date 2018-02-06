北市警緝毒 8天掃蕩71處逮152人

檢警啟動「安居緝毒計畫」，台北市警察局刑事警察大隊這次出動512人次，8天共查獲逾15公斤毒品。（台北市刑警大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）檢警啟動「安居緝毒計畫」，台北市警察局刑事警察大隊這次出動512人次，共執行掃蕩71處、102案，緝獲152人，製、販毒者羈押率100%，8天共查獲逾15公斤毒品。



「安居緝毒計畫」自1月29日起動員全國檢警6大緝毒系統實施，並以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要目標查察。



市刑大統計指出，這次專案執行至2月5日中午12時止，執勤警力共出動512人次，合計聲請搜索票94張、拘票167張，共緝獲152名犯嫌。



其中，製造、販賣毒品者有34人，聲押13人、已羈押13人，羈押率100%，預計今天還會再聲押5人。



查獲贓證物部分，包括有一級毒品253公克、二級毒品659公克、三級毒品1萬4304公克，以及大麻8株、種子230顆、改造槍枝3把、子彈41顆、改造槍管、撞針和彈匣等。



重大毒品案件，包括1月29日由市刑大毒緝中心攜手台中市警察局刑大偵五隊經報請台中地檢署指揮偵辦，在台中市南區忠明南路一處住宅破獲蕭姓主嫌所設大麻工廠，查獲大麻活株7株、種子230顆、乾燥大麻花104公克、大麻葉30公克，以及大麻栽種、施用設備一批。



另市刑大偵二隊、台北市警察局信義分局和文山第一分局於2月1日報請台北地檢署指揮偵辦，到宜蘭縣羅東鎮南昌路破獲賴、劉兩嫌意圖販賣而持有一粒眠8873.6公克。



市刑大偵八隊也於2月1日攜手市警局大安分局、中正一分局和中正二分局經報請台北地檢署指揮偵辦，在新北市新店區三民路破獲張男等3人販毒集團，起獲海洛英9.33公克、安非他命12公克、一粒眠138顆、愷他命334公克，和施用、販賣器具一批。



還有2月2日的市刑大偵七隊偕市警局萬華分局於新北市淡水區學府路破獲以張嫌為主的社區販毒案，查獲安非他命80公克、大麻及液態安非他命176公克、搖頭丸73顆、RUSH 82罐及施用、販賣器具一批。



市刑大呼籲，民眾若發現生活周遭有人販毒或聚集吸毒等犯罪，可撥打110檢舉電話或市刑大毒緝中心檢舉專線（02）23932393舉發。（編輯：劉政權）1070206