失聯黑鷹機工長陳冠宏 鄰居：孝順愛家

一架空勤UH－60M型黑鷹直升機5日晚間自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失。機上成員機工長陳冠宏，41歲，台灣高雄，已婚，成功大學航太系（碩士），飛行總時間1471小時，UH－60M飛行時間80小時。（空勤提供）中央主記者盧太城傳真 107年2月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）空勤黑鷹直升機昨天深夜從蘭嶼後送病患，直升機起飛後失聯疑落海。機工長陳冠宏家在高雄彌陀，親友鄰居今天陸續獲悉消息，為他祈福，希望平安無事，也說他是個孝順愛家的人。



新聞不斷播報這一架空勤黑鷹直升機失聯的消息，陳冠宏位在彌陀區的住處大門深鎖，沒有人進出。



陳冠宏堂叔指出，陳冠宏從小就很會讀書，知道他自國立成功大學航太工程系畢業後有不錯的工作。



他表示，有時會遇到回家的陳冠宏，陳冠宏總是禮貌寒喧問候；一邊說著陳冠宏的點點滴滴，如今面對劫難，堂叔不禁哽咽，希望老天爺眷顧這家人。



陳冠宏的鄰居宋先生指出，陳冠宏是個孝順的兒子，妻小和父母住在一起，他休假就會返家陪伴家人，通常一週會返家一次，是個孝順愛家的人。



宋先生與陳家當了20多年的鄰居，宋先生表示，陳爸爸早期養豬，如今退休改種菜，還將廢棄的豬舍提供鄰居當停車場，解決大家的停車問題，一家人都很好。



宋先生說，陳冠宏育有一男一女，陳冠宏的太太有孕在身，一家人很和樂，希望能化險為夷。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070206