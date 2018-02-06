買年貨4招防扒竊 北市警公開破解行竊術

台北市各地年貨大街活動陸續登場，許多民眾趕辦年貨易成竊賊眼中肥羊，台北市警方6日安排演出「防扒竊行動劇」，揭露扒手行竊常見手法，教民眾如何自保。中央社記者黃麗芸攝 107年2月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）迪化商圈台北年貨大街活動熱鬧登場，許多民眾搶買年貨，也恐成為竊賊眼中肥羊。台北市警方今天加強犯罪宣導，並演出「防扒竊行動劇」，揭開扒手行竊術，教民眾自保。



農曆春節將至，台北市政府於2月起在大同區迪化街商圈舉辦「2018台灣年味在台北」活動，台北市警察局大同分局今天攜手刑事警察大隊於迪化街永樂市場旁廣場舉辦「大稻埕波麗士 陪大家過好年」擴大預防犯罪宣導活動。



大同分局分局長潘朝智表示，希望在年前舉辦擴大犯罪預防宣導，加強相關防竊、防盜、防搶及防詐騙觀念，協助警方預防犯罪發生，大家一起安心過好年。



市刑大肅竊組現場也表演「防扒竊行動劇」，由數名員警分別扮演逛街民眾及扒手集團成員，現場示範「碰撞行竊法」、「順手牽羊法」、「刀片割包法」等扒手慣用行竊伎倆，教民眾在擁擠人潮中如何自保財物安全，讓扒手及竊賊無機可乘。



往年春節期間，警方約可查獲數十名竊賊。市刑大肅竊組長胡玉磊受訪表示，提領大筆現金的民眾及較易分心的老人族群，都是扒手及竊賊主要鎖定的對象。



胡玉磊指出，往年春節案件以皮夾被扒最常見，現在手機被扒則有超越趨勢，多因外籍扒手集團行竊後將手機帶回母國銷贓。



警方也提醒，民眾可使用「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等4招防範，降低成為被扒竊的目標。



活動現場除有知名的「台北慶和館醒獅團」表演太鼓齊鳴及祥獅獻瑞；另外也邀請刑警歌手林慶宏和藝人黃聖婷為活動代言；並致贈民眾福氣紅包袋、狗年春聯等宣導品，傳達犯罪預防相關知能，維護民眾財產安全、過好年。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070206