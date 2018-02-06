黑鷹直升機6人失聯 國搜中心海空搶搜

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北6日電）空勤黑鷹直升機昨天深夜在蘭嶼起飛後不久即失聯，機上6人下落不明。行政院國家搜救指揮中心今天表示，截至下午3時40分止，共出動8架次、8艘次進行海空搜尋，積極搶救。



自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務的黑鷹直升機，於5日晚間11時許自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上共有6人；在機場送病患的家屬表示，直升機從蘭嶼機場起飛不久，機頭開始下墜，光點隨即消失。



國搜中心今天發布新聞稿表示，6日凌晨零時20分接獲空勤總隊通報，空勤UH-60M型機、編號NA-706的黑鷹直升機於5日晚間11時9分自台東起飛至蘭嶼執行醫療後送任務。



但5日晚間11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後，即失聯，雷達訊號消失。



機上6人，分別為正駕駛、副駕駛、機工長、病患、病患家屬及護理人員各1名。



國搜中心說，獲報後立即派遣空勤總隊及國防部搜救機前往目標區搜救。今天凌晨1時3分由空勤UH-60M型機、編號NA-704自台東起飛前往空搜；同日凌晨1時26分國防部EC-225型機、編號C-493自嘉義起飛前往目標區搜尋。



地面部分，國搜中心表示，則交由蘭嶼警消人員及海巡署岸巡人員在蘭嶼機場附近山區及岸際搜尋；海上方面，由國防部海軍康定艦及海巡署5艘海巡艦艇前往失事海域搜尋。



同時，也通報漁業署請所屬漁業電台廣播附近船舶前往協助。



國搜中心指出，目前搜救規劃，從今天早上5時至晚間8時30分，出動國防部搜救機及空勤總隊搜救機，每2小時1架次，合計7架次前往搜救。



統計今天凌晨零時起至下午3時40分為止， 國搜中心表示，共計已出動空勤直升機5架次、國防部搜救機3架次、國防部海軍艦艇3艘次及海巡艦艇5艘次，不分日夜積極進行海空搜尋搶救。（編輯：李亨山）1070206