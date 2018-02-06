黑鷹暗夜出勤 氣候條件已到臨界點

空勤總隊一架黑鷹直升機5日深夜出勤回程失聯，至今下落未明。總隊長董劍城受訪表示，黑鷹當時出勤的天候條件已近臨界點，氣流亂、雲層低，但能見度沒問題。圖為6日凌晨蘭嶼機場當地天候條件。中央社記者盧太城台東攝 107年2月6日

（中央社記者盧太城台東縣6日電）空勤黑鷹直升機昨晚深夜前往蘭嶼後送病患，才剛飛離蘭嶼機場約3分鐘後，突然光點從雷達上消失。空勤總隊長董劍城表示，當時出勤氣候條件已經到達臨界點。



內政部長葉俊榮、空勤總隊長董劍城、國軍搜救中心搜救長劉宏儒，下午到台東豐年機場空勤基地，聽取海巡、空勤、消防、警方的聯合搜尋狀況。



葉俊榮表示，今天凌晨接獲訊息後，一夜沒睡，向總統蔡英文回報後，總統立即指示他到台東，並將行政專機借給他。



葉俊榮說，每位空勤弟兄的生命，是最可貴的，比任何都珍貴，要盡全力搜尋，希望能有好消息。



劉宏儒表示，從事發後，搜尋動作未曾中斷，直到傍晚，且搜尋範圍由光點消失地點，往外擴展，直到下午5時仍然未發現失蹤飛機，海面上也沒有油漬。



劉宏儒表示，黑鷹直升機內裝有發報器，受到12G以上撞擊力才會啟動，放出訊息；不過，一直未接獲發報器的訊號。



董劍城表示，當時黑鷹的出勤氣候條件，已經接近臨界點，當時氣流亂和雲層低，飛行的高度要降低，不過，能見度沒問題。（編輯：方沛清）1070206