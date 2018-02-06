/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市黑鷹直升機台積電台股
>rss

高市府要董座戴謙上課 中油：盡力配合

發稿時間：2018/02/06 19:05

最新更新：2018/02/06 19:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北6日電）中油工安事故頻傳，高雄市政府今天發函給中油董事長戴謙，要求進行環境課程講習。中油表示，對於工安的要求，「一天都沒有放鬆過」，有決心改善工安跟環保，會盡力配合。

中油公司林園廠乙炔洗滌塔昨晚一度烈焰沖天，引發當地居民關切，高雄市環保局今天開罰新台幣100萬元。由於中油廠區狀況不斷，環保局已發函董事長戴謙進行環境課程講習。

中油發言人畢淑蒨接受中央社記者訪問時表示，昨天的事件是四輕起爐後提高煉量時，乙炔分離器壓插過高，發現訊號異常，為了把過多氣體排掉，才會被高雄市政府開罰。

畢淑蒨指出，中油各級主管對於工安的要求，「一天都沒有放鬆過」，會檢討各個事故發生的原因，是不是緊急應變能力不足等，人員的訓練、制度面都會加強。

對於高雄市政府要求董事長參加課程講習，畢淑蒨表示，中油有改善工安跟環保的決心，對於主管機關、地方政府的要求，包括董事長出席課程，都會盡力配合。

中油今年以來工安事故頻傳，高雄四輕場起爐發生兩起火光意外，引起附近居民關注；1月18日苗栗供氣中心則因為工安意外，造成5名員工受傷；1月29日桃園煉油廠發生火警，火勢約一小時後才撲滅，引發遷廠聲浪再起。（編輯：林孟汝）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP