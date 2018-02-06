高市府要董座戴謙上課 中油：盡力配合

（中央社記者黃雅娟台北6日電）中油工安事故頻傳，高雄市政府今天發函給中油董事長戴謙，要求進行環境課程講習。中油表示，對於工安的要求，「一天都沒有放鬆過」，有決心改善工安跟環保，會盡力配合。



中油公司林園廠乙炔洗滌塔昨晚一度烈焰沖天，引發當地居民關切，高雄市環保局今天開罰新台幣100萬元。由於中油廠區狀況不斷，環保局已發函董事長戴謙進行環境課程講習。



中油發言人畢淑蒨接受中央社記者訪問時表示，昨天的事件是四輕起爐後提高煉量時，乙炔分離器壓插過高，發現訊號異常，為了把過多氣體排掉，才會被高雄市政府開罰。



畢淑蒨指出，中油各級主管對於工安的要求，「一天都沒有放鬆過」，會檢討各個事故發生的原因，是不是緊急應變能力不足等，人員的訓練、制度面都會加強。



對於高雄市政府要求董事長參加課程講習，畢淑蒨表示，中油有改善工安跟環保的決心，對於主管機關、地方政府的要求，包括董事長出席課程，都會盡力配合。



中油今年以來工安事故頻傳，高雄四輕場起爐發生兩起火光意外，引起附近居民關注；1月18日苗栗供氣中心則因為工安意外，造成5名員工受傷；1月29日桃園煉油廠發生火警，火勢約一小時後才撲滅，引發遷廠聲浪再起。（編輯：林孟汝）1070206