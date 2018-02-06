防制高齡行人事故 北市警宣導車讓人

（中央社記者黃麗芸台北6日電）北市行人交通事故死亡事件，65歲以上長者比例逾7成，防制高齡行人事故為重要課題。警方也趁年節繁忙時期，提醒高齡行人提高自身能見度，駕駛也要養成「車讓人」習慣。



台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，統計自民國106年起至107年迄今，北市行人交通事故共計造成32人死亡，其中65歲以上的高齡者占23人、比例達71.88%。



交通大隊分析，肇事因素主要為「車輛未禮讓行人」及「高齡行人本身未依號誌指示穿越道路及未依規定行走行人穿越線」所致。



因應高齡化社會結構到來，交通大隊表示，防制高齡行人事故已成當前重要課題。



交通大隊指出，由於時值年前民眾趕辦採買年貨之際，警方特別選在2月前兩個週末，在迪化商圈年貨大街設置交通安全宣導攤位，加強宣導駕駛人行經行人穿越道時須減速慢行、禮讓行人，以及強化高齡行人的交通安全認知。



現場透過運用義交人員舉牌宣導民眾「優質駕駛暫等候，禮讓高齡行人優先走」、「反光配件要加碼」等觀念，現場也發送「安心小物」反光手環，提醒民眾晨間運動或夜間外出時，要穿鮮豔衣服及戴上反光配件，過馬路不闖紅燈、走行人穿越線才安全。



交通大隊說，除高齡行人出門應提高自身能見度外，駕駛朋友也應養成「車讓人」的好習慣，行經行人穿越線前要減速禮讓並擺頭察看，確認沒有行人後再通過。



若車輛「未依規定禮讓行人」，交通大隊表示，依道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1070206