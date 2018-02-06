黑鷹蘭嶼海域失聯 6人失蹤全面搜救

一架黑鷹直升機5日深夜執勤時失聯，機上6人下落不明，搜救人員持續搜尋。中央社製圖 107年2月6日

（中央社台北6日電）內政部空勤總隊一架黑鷹直升機5日深夜執行醫療後送任務時，在蘭嶼海域失聯，機上6人待救，國搜中心獲報，海陸空全力搜尋。這是黑鷹接機以來第一架發生意外的直升機。空勤總隊、陸軍司令部都決定，現有黑鷹直升機全面停飛檢修。



空勤UH-60M型機、編號NA-706昨天深夜11時9分自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失。空勤總隊判定，光點消失處在蘭嶼西南方2海里處。



國搜中心獲報後，立即協調海巡署、海軍、空軍出動機艦救援，警方也在岸邊搜尋，採取各種救援方式。



空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全說，直升機上配有發報器，也就是水下定位器，俗稱黑盒子；水下定位器落水後會發射無線電訊號，但未收到，已請國家搜救中心協調配備更好的設備來定位。



當地居民指出，直升機失聯海域的水深約30公尺，且海域附近有大礁岩，大型船艦可能無法靠近。



失蹤6人中，正駕駛康萬福，今年54歲，海軍官校78年班畢業，飛行時數3506小時；副駕駛唐文彥，今年49歲，飛行時數2089小時，海軍官校80年班畢業。兩人都是海軍退役，曾赴美國接受黑鷹換訓班合格，飛行經驗豐富。機工長陳冠宏，今年41歲，成功大學航太系碩士班畢業。



另外，病患張榮明今年高齡81歲，患有慢性阻塞性肺炎；陪同家屬黃英蘭，今年64歲。蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏年僅28歲。



事件發生後，空勤總隊今天凌晨1時成立應變中心。內政部長葉俊榮向總統蔡英文、行政院長賴清德報告此事，總統指示葉俊榮代表到台東現場掌握情況，做最全面的救援，並將行政專機借給他。上午10時許，葉俊榮從松山機場趕往台東，抵達台東坐鎮指揮，並探望失事黑鷹直升機家屬。



根據中央氣象局資料，黑鷹失蹤當時附近氣候，風向不定，下小雨，失聯事件是否與天候有關，葉俊榮上午受訪時指出，雲層是比較低，飛機低飛，不過能見度也高達5000公尺，能見度並不是問題，詳細原因會按照程序調查；現在最重要是趕快搜救，不放棄任何可能。



至於直升機起飛後是否有類似當場目擊的台東縣議員黃天德所說機頭向上卻往下墜的歪斜狀況，葉俊榮說，沒有掌握這方面的訊息，有任何進一步訊息，空勤總隊、國搜中心會完整、即時說明。



陸軍為了汰除老舊的UH-1H直升機，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，前總統馬英九執政時決定其中15架移交內政部空勤總隊，黑鷹直升機隊於105年3月23日成編。目前台中清泉崗基地有5架，台東、花蓮去年12月各派2架駐守，其餘6架預計109年接機。因發生失聯事件，原訂本週進行的成軍典禮，將延後辦理。



為了利於地面救災人員或被救者辨識飛機方位及引導救援，空勤總隊的黑鷹直升機外觀有別於陸軍的低視度迷彩黑鷹，而是沿用AS-365N型海豚直升機塗裝樣式，以鮮艷紅白為主色調。



飛航安全調查委員會已組專案調查小組，到台東協助雷達判讀，並配合搜救及後續調查。



根據飛安會統計，16年來，空勤任務直升機發生11次事故，不包括今天事故在內，已有3架全毀、7人罹難。（編輯：吳協昌）1070206