花蓮地震 工兵部隊與特戰官兵加入救援

花蓮強震，空軍7日凌晨出動C-130運輸機搭載陸軍特戰指揮部的特戰官兵前往花蓮市投入救援工作。（國防部提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年2月7日

（中央社記者呂欣憓台北7日電）花蓮縣昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震，國防部在花蓮市開設前進指揮所，近400名官兵投入救災，後續還將有攜帶生命探測器的工兵部隊及陸軍特戰指揮部特戰官兵投入救援。



國防部今天發布新聞稿表示，0時30分成立「災害應變中心」，國防部長馮世寬坐鎮指揮，掌握最新狀況；花防部指揮官賀政中將0時25分抵達傾倒的統帥飯店現場，與花蓮縣政府共同會勘，動員待命兵力即刻執行救援任務。



花防部1時10分於花蓮市國聯五街開設前進指揮所，直到凌晨2時30分，支援兵力398名官兵、中型戰術輪車7輛、輕型戰術輪車1輛、救護車13輛、照明車1輛與消防車1輛。



國防部表示，後續將投入兵力計有攜帶生命探測器的工兵部隊56人，另空軍3架C-130待命搭載特指部特戰官兵及救災裝備前往花蓮市投入救援，由國防部副參謀總長執行官陳寶餘上將督導救災任務執行；另針對救災所需重機具，已協調動員第三、四、五作戰區儘速機動投入救災。（編輯：李明宗）1070207