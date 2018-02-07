花蓮地震最新統計 4大樓倒塌2死202傷

發稿時間：2018/02/07 04:46
最新更新：2018/02/07 05:43
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（中央社台北7日電）花蓮縣昨晚發生芮氏規模6.0地震，根據消防署的最新統計，修正稍早發布數字，目前共有4棟建築物倒塌或傾斜，封閉七星潭大橋，花蓮大橋戒護通行。另有兩人死亡。消防署的最新資訊指出，4棟倒塌或傾斜的建築物分別是統帥飯店、國盛六街2號、國盛六街41號以及商校街2號阿官火鍋所在的雲門翠堤大樓。根據消防署的統計，死亡的兩人分別是在統帥飯店發現的60歲女性與透過住宅自送的66歲男性；另有202人受傷，5人受困，分別是統帥飯店3人、國盛六街2號兩人，阿官火鍋所在的雲門翠堤大樓則尚在搜救中。1070207延伸閱讀》【持續更新】花蓮地震災情：雲門翠堤大樓20多人受困延伸閱讀》花蓮地震統帥飯店倒塌3人受困 B1一員工獲救延伸閱讀》3樓震到變1樓...花蓮老字號地標 統帥大飯店走入歷史
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