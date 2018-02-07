/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
>rss

花蓮地震 4建物倒塌2死5受困

發稿時間：2018/02/07 05:00

最新更新：2018/02/07 05:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃麗芸台北7日電）花蓮昨天深夜發生規模6.0地震，多處傳出災情。根據中央災害應變中心截至今天凌晨3時30分的最新資料指出，共造成4處建物倒塌、兩處橋樑封閉，兩死、202傷及5人受困。

花蓮縣近海於昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，造成包括市區統帥飯店等多處建物倒塌，部分路面及橋段隆起、龜裂，警消和國軍積極進行搶救。

根據中央災害應變中心統計資料顯示，這起地震共造成花蓮當地4處建築物倒塌或傾斜，包括有統帥飯店、國盛六街2號、國盛六街41號和雲翠大樓（花蓮前站阿官火鍋、商校街2號）。

另有兩處橋樑封閉，分別七星潭大橋及花蓮大橋（戒護通行）。

目前仍約有5人受困，包括統帥飯店有3人，國盛六街2號有兩人受困，正在搜救中。

不幸的是，這起地震引發的意外，也造成兩死、202人受傷。死者為統帥飯店的一名60歲女性，以及住宅自送醫的66歲男性。

傷者部分，送往慈濟醫院有101人，其中有27人重傷；門諾醫院有57人；國軍805醫院有9人；部立花蓮醫院為35人。

同時還有149人被救出，分別為統帥飯店130人、國盛六街7人、商校街12人。

中央災害應變中心指出，當地收容所開設收容148人，包括花蓮縣體育館23人、中華國小125人；另外，因地震造成停水4萬戶、停電645戶。（編輯：吳協昌）1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP