花蓮地震 4建物倒塌2死5受困

（中央社記者黃麗芸台北7日電）花蓮昨天深夜發生規模6.0地震，多處傳出災情。根據中央災害應變中心截至今天凌晨3時30分的最新資料指出，共造成4處建物倒塌、兩處橋樑封閉，兩死、202傷及5人受困。



花蓮縣近海於昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，造成包括市區統帥飯店等多處建物倒塌，部分路面及橋段隆起、龜裂，警消和國軍積極進行搶救。



根據中央災害應變中心統計資料顯示，這起地震共造成花蓮當地4處建築物倒塌或傾斜，包括有統帥飯店、國盛六街2號、國盛六街41號和雲翠大樓（花蓮前站阿官火鍋、商校街2號）。



另有兩處橋樑封閉，分別七星潭大橋及花蓮大橋（戒護通行）。



目前仍約有5人受困，包括統帥飯店有3人，國盛六街2號有兩人受困，正在搜救中。



不幸的是，這起地震引發的意外，也造成兩死、202人受傷。死者為統帥飯店的一名60歲女性，以及住宅自送醫的66歲男性。



傷者部分，送往慈濟醫院有101人，其中有27人重傷；門諾醫院有57人；國軍805醫院有9人；部立花蓮醫院為35人。



同時還有149人被救出，分別為統帥飯店130人、國盛六街7人、商校街12人。



中央災害應變中心指出，當地收容所開設收容148人，包括花蓮縣體育館23人、中華國小125人；另外，因地震造成停水4萬戶、停電645戶。（編輯：吳協昌）1070207