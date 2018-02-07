蔡總統緊盯救災進度 上午赴花蓮勘災

花蓮縣6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震釀災情，總統蔡英文（中）在國防部長馮世寬（右）與國安會秘書長嚴德發（左）陪同下，7日上午前往花蓮勘災。中央社記者李先鳳攝 107年2月7日

（中央社台北7日電）花蓮昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震釀災情，總統蔡英文今天凌晨起就緊盯救災進度，總統府也發布通知，蔡總統上午將前往花蓮「第二戰區災害應變中心」與「花蓮縣應變中心」聽取簡報。



花蓮縣昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震，花蓮市區震度達7級，有4棟建築物倒塌或傾斜，造成2死202傷，蔡總統要求以最快速度投入救災，國軍部隊與各縣市也伸出援手，積極搶救。



震災發生後，蔡總統表示，行政部門已第一時間啟動災害應變機制，救災是現在的當務之急。「我已經下令國軍，盡全力協助救災工作」。



蔡總統凌晨2時也在總統府內狀況室與行政院長、國防部長等視訊連線，了解災情與救災狀況，並與花蓮縣長傅崐萁通話。



此外，行政院長賴清德也規劃前往花蓮勘災，行政院相關活動取消，一切以救災優先。（編輯：李明宗）1070207



