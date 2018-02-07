花蓮地震 統帥飯店救援搜救犬建功[影]

影片來源：中央社

（中央社記者蘇木春台中7日電）花蓮地區6日發生強震，花蓮統帥飯店倒塌傳出2名員工受困，搜救隊今天靠著搜救犬成功定位受困者位置，開挖後救出受困的周志軒與梁書瑋，花蓮統帥飯店的搜救任務也告一段落。



台中市消防局今天凌晨組成特搜隊，由26名消防隊員與「鐵雄」、「腿腿」兩隻搜救犬，自台中清泉崗機場搭軍機出發前往花蓮救災，搜救隊7日上午到花蓮統帥飯店展開救援。



特搜隊員中午利用怪手，在飯店第三面外牆挖掘，發現有敲擊聲傳出，疑似由失聯的2名男性員工發出，再經由偵測雷達深入探測，發現下方約1.5米處為受困者位置。



特搜隊員持續向下破壞搜索，並透過敲擊希望獲得對方回應，下午1時28分時，評估已相當接近受困者，由控犬員李俊昇讓搜救犬「鐵雄」入內，當「鐵雄」確認受困者後，興奮搖尾大叫，搜救員立即上前搜索，果真發現受困的周志軒與梁書瑋。



搜救人員先以千斤頂頂住牆面，施以人力與機具合力闢設通道，成功將梁書瑋救出，但周志軒卻已無生命跡象，花蓮統帥飯店的搜救任務也告一段落。



台中市消防局長蕭煥章受訪表示，參與任務的搜救犬「鐵雄」、「腿腿」去年通過「國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證」，考場模擬近年災害類型，包括倒塌建築物、土石流、氣爆及長隧道走山土石崩坍等情境，未來將與德國搜救犬專家合作，強化搜救能量。（編輯：梁君棣）1070207





花蓮地區6日深夜發生強震，統帥大飯店7日上午仍有2名員工受困，搜救隊派出搜救犬「鐵雄」成功定位受困者位置，開挖後找到2人。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 107年2月7日

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