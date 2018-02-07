花蓮地震送暖 電信門市變救助站

（中央社記者江明晏台北7日電）花蓮6日強震，市區震度達7級，5大電信業者今天回報市區通訊正常，並主動提供受災戶月租費減免、部分業者啟動在地門市成為救援關懷站，免費提供充電等服務。



花蓮縣6日發生芮氏規模6.0地震，花蓮市區震度達7級，造成多棟建築物倒塌或傾斜、多人傷亡的嚴重災情。



中華電信中華電信成立緊急應變中心，凌晨過後即出動多部行動基地台車挺進災區搶修，市區通訊正常運作，但中橫及蘇花公路沿線因停電或道路坍方導致少數基地台通信受影響，現僅剩3基地台因停電與坍方修復中。



中華電進一步說明，固網服務機房不受影響，服務一切正常，僅因中橫道路坍塌，造成兩條光纜斷纜，以微波備援，市話服務不受影響，僅有寬頻202路及MOD 296受影響，目前待路管機關道路搶通後即可進場搶修，預計48小時內修復。



遠傳電信表示，遠傳花蓮地區19個基地台因停電受到影響，市區基地台均備有發電機與備援電力，同時可透過附近基地台互相備援，市區收訊未受影響。少數幾個基地台位於坍方路段，待道路搶通後，遠傳工程人員將於第一時間進入維運。



台灣大哥大說明，花蓮地區對外通訊方面，目前一切正常，當地僅有零星基地台因停電造成障礙，但周圍基地台均可提供訊號涵蓋，對外通信與網路皆無問題。



亞太電信表示，花蓮的基地台均不受影響，維持正常運作。台灣之星表示，除花蓮秀林鄉地區(來往天祥、太魯閣主要幹道)6個基地台因中華電信纜線傳輸中斷而受到影響外，花蓮市區收訊則未受影響。



電信業者也主動提供花蓮門市成為救助站，遠傳花蓮中正門市成立關懷服務站，不限遠傳用戶，均可免費使用包括代客充電、換補卡、預付卡及免費撥打緊急電話等服務，也可借用行動電源、備用手機、傳輸線，還提供暖暖包、雨傘雨衣、礦泉水、熱飲等服務。



台灣大哥大花蓮地區直營和加盟門市，即日起，提供災民暖暖包禦寒，各門市提供100包，以及緊急聯絡電話向家人報平安，還有免費補換卡、免費WiFi、免費充電和飲用水等服務。



亞太電信宣布，花蓮的5家門市提供代客充電、備用機、暖暖包、傳輸線、雨傘雨衣、杯水、熱飲、替換卡等服務，也提供救災人員備用機協助救災。



台灣之星花蓮地區所有直營門市也成立關懷服務站，提供免費撥打緊急電話服務，免費換補卡、快速通關辦理，協助對外連繫溝通，備用手機提供，充電服務及供應茶水。



除此之外，五大電信業者主動啟動關懷服務，減免月租費，中華電信針對行動用戶受災戶提供3個月免收月租費，並且暫緩催收帳單3個月、以及特定方案手機購機折價1000元等關懷方案。



針對各縣市政府核定的地震受災用戶，中華電信宣布，即日起，市話、寬頻、MOD(含平台費與各類內容費)等電信服務所有費用停收並停止帳單催收至受災用戶申請復裝為止；一般受災戶則自中斷開始、至修復日止停止收費。



遠傳針對花蓮受災戶提供帳單暫緩催收3天、帳單延繳、月租費減免等作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理帳務問題。其中月租費減免部分，針對花蓮市4棟倒塌建築物災民，遠傳主動減免3個月折扣後語音、數據月租費。



台灣大哥大也緊急啟動「關懷0206地震災戶行動」，凡設籍災區、房屋全毀或半毀、且經各縣市政府核定為受災的台灣大哥大月租型用戶，2月9日起至4月30日，均可申請減免一年月租費、國內語音通話、上網等費用。



亞太電信受災用戶可申請減免1個月的月租費，另外，台灣之星將暫停災區帳單催收及停話作業，受災區客戶進線都將彈性處理。(編輯：陳永昌)1070207