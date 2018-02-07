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花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

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黃世銘賠償金額降低 柯建銘要上訴

發稿時間：2018/02/07 20:14

最新更新：2018/02/07 20:14

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（中央社記者蘇龍麒台北7日電）民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，前檢察總長黃世銘違法監聽事實明確，高等法院民事判決卻輕放黃世銘，降低賠償金額，他一定會再上訴，捍衛司法尊嚴。

民進黨立委柯建銘不滿前檢察總長黃世銘洩漏他的通訊監察資料，一審求償獲判新台幣62萬元。經上訴，高院認為黃世銘侵害柯建銘通訊自由、隱私權，今天改判黃賠償32萬5000元。

柯建銘晚間在臉書上發文指出，黃世銘違法監聽事實明確，又編串監聽內容虛構成故事，而後向前總統馬英九報告，觸犯刑法與通保法洩密罪刑，早已無可抵賴，今台灣高等法院民事判決卻輕放黃世銘，降低賠償金額為32.5萬元。柯建銘認為，一定會再上訴，捍衛司法尊嚴。

柯建銘表示，黃世銘為了監聽他，從吳姓受刑人假釋案開始，移花接木監聽所得的內容，羅織故事，嚴重損害他的人格權及隱私權，這是全面性的侵害，並持續侵害長達3年，對黃世銘求償456萬元其來有據，結果一審以他遭監聽30日，以每天4000元計算，計12萬元，另精神慰撫金判給50萬元，判黃世銘須賠償62萬元，實屬過低。

柯建銘說，高院今天更捨棄地院以民法侵害人格權的見解，用特別法優先普通法的方式開小門，用通保法較低的賠償金額，迴避黃世銘對人格權的侵害，並且限縮監聽天數，僅以5天，每日5000元計算，這部分共計2.5萬元，另精神慰撫金30萬元，合計32.5萬元，顯然司法單位替黃世銘脫罪，減少其違法監聽日期，降低其違法責任，視原先刑事判決於無物，嚴重破壞司法正義。（編輯：林興盟）1070207

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