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花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

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花蓮地震 2工業區初估受損2.8億

發稿時間：2018/02/07 21:06

最新更新：2018/02/07 21:06

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（中央社記者王揚宇台北7日電）內政部長葉俊榮今主持「0206花蓮震災中央災害應變中心」第五次工作會報。經濟部報告指出，美崙及光華工業區目前有48家廠商受損，已完成查估廠商的損失金額為新台幣2.8億元。

晚上8時舉行的第五次工作會報，經濟部代表報告指出，花蓮地區停水戶數4萬戶，台水公司已修復8442戶，尚待修復31558戶，台水公司已加派人力進行搶修，預計於8日凌晨4時前修復完成。

工業區部分，美崙工業區30家及光華工業區18家，合計有48家廠商受損，受損廠商已完成查估者的損失金額為2.8億元，尚有38家仍在查估中。

衛生福利部代表則說，截至今天下午6時止，共計開設花蓮縣立體育館(小巨蛋)收容336人、中華國小收容222人、花蓮榮民之家收容2人，共計收容560人，收容所內禦寒衣物及飲食無虞。

截至晚間8時，花蓮大地震釀成6人死亡、258人受傷，失聯人數降至67人，共有227人獲救。其中受災嚴重的雲門翠堤大樓，目前尚有39人失聯，61人被救出；漂亮生活旅店則有13人失聯。

內政部長葉俊榮說，行政院「賑災與重建專案小組」召集人陳美伶，預計明天下午2時30分到花蓮縣政府召開第一次專案小組會議，請相關機關針對各類公共設施積極辦理各項復原作業，讓民眾迅速恢復正常生活；入夜後天氣變冷，搜救團隊要注意安全、保暖。（編輯：李亨山） 1070207

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