雲翠大樓4死52人失聯 餘震中漏夜搜救

花蓮雲門翠堤大樓因6日深夜強震傾斜，程度持續加劇，7日救災現場除以多根鋼梁撐住傾斜面，並調派大型水泥防汛塊增加支撐力道，以利救援。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月7日

（中央社記者沈如峰花蓮7日電）花蓮雲門翠堤大樓因強震嚴重傾斜。花蓮縣政府今天偕同相關單位在現場以8根大型鋼構梁柱支撐大樓，避免再度傾斜。截至晚間11時為止，大樓已有4死亡、52人失聯，在餘震不斷中，搜救單位持續冒著下雨低溫漏夜搶救。



花蓮昨天深夜遭強震侵襲後，位於商校街的雲門翠堤大樓往前傾斜約30度，加上今天餘震不斷，隨時有可能倒塌危險，搜救人員必須確定安全才會繼續挺進，現場又下雨低溫，增加困難。



雲門翠堤大樓為地上12樓、地下1樓的住商混和型大樓，其中1、2樓是「漂亮生活旅店」。為避免翠堤大樓再度往前傾斜，花蓮縣政府今天偕同相關單位在現場以8根大型鋼構梁柱支撐，但因地基是水泥地面，地面支撐點可能會滑動。



經濟部水利署第九河川局長顏嚴光告訴中央社記者，為讓鋼構梁柱更穩定支撐，第九河川局下午出借20個防汛混凝土塊，每個重約20噸，做為鋼構梁柱的支撐底座，可防止進一步傾斜或倒塌，讓救災人員可較安全進入大樓搜救。



今天的搜救行動曾因下午的大雨，讓搜救進度增添困難。下午3時左右，大樓一度在10分鐘內明顯位移4公分，為安全起見，現場一度暫停搜救。



花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖表示，從已經傾斜的翠堤大樓外觀觀察，它幾乎沒有磁磚掉落、梁柱也沒變形，代表施工品質應沒問題，可能是大樓剛好位於斷層帶，加上當時搖晃時間不短才釀災。



花蓮縣消防局表示，截至晚間10時為止，大樓已有4死亡、52人失聯。此外，受困人數待確認，將漏夜持續搜索。（編輯：陳清芳）1070207