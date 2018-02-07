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關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
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花蓮地震 民眾：嚇到要戴安全帽才敢睡

發稿時間：2018/02/07 23:55

最新更新：2018/02/08 00:20

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花蓮地區6日深夜強震釀災，市區雲門翠堤大樓等多處建物傾塌，部分受災戶及獲救民眾目前暫時安置在花蓮小巨蛋。 中央社 107年2月7日花蓮地區6日深夜強震釀災，市區雲門翠堤大樓等多處建物傾塌，部分受災戶及獲救民眾目前暫時安置在花蓮小巨蛋。 中央社 107年2月7日

（中央社記者王承中花蓮縣7日電）花蓮強震，不少縣民到花蓮縣立體育場避災。在飯店上班的楊小姐今天表示，地震當下震到無法站立，連狗都嚇到不斷發抖。與法籍男友一同在體育館安置的小玉（化名）說，男友現在都要戴安全帽才敢睡著。

花蓮昨天深夜發生芮氏規模6.0地震，市區多棟大樓傾斜坍塌，花蓮縣政府已經開設一級救援應變，並在花蓮縣立體育館、花蓮市中華國小開設收容所收容災民，截至晚間10時，兩間收容所共收容786名災民。

目前跟法籍男友一起住在體育館的小玉（化名）表示，她男友原本是要來台灣跟她一起展開兩個月的環島之旅，結果男友第一次來台灣，就碰到這麼大的地震，真得是嚇壞了，男友現在連晚上睡覺都要戴著安全帽才能睡得安穩。

她說，雖然她住的地方未傳出災情，但從昨天地震後就餘震不斷，真的不敢再住在租屋處，昨天只敢睡在路邊，今天等天亮較安全時，才趕緊收拾簡單的行李來到收容中心。

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33歲在花蓮市擔任護理師的金小姐，帶著三個孩子住進體育館，最小的才3個月大。她說，九二一大地震時，花蓮搖的狀況都沒這次嚴重，家裡的傢俱都被震得東倒西歪，東西撒滿一地。

她說，由於擔心後續餘震不斷，她先生才帶著她跟小孩到體育館來安置，而她先生是職業軍人，再把他們安頓好後，就隨即放棄休假返回部隊投入救災。對於未來，她說，不知道該怎麼辦。

而在飯店上班的楊小姐告訴中央社記者，因為住的地方離因地震傾斜的雲門翠堤大樓不遠，又擔心後續恐會有更大的地震，真的不敢在租屋處住下去，連忙與室友帶著兩條狗、三隻貓到體育館安置。

她說，這次地震大到當下來站立都很難，她養的狗也都嚇得發抖。至於要在體育館待多久，她無奈的說，不知道。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富晚間告訴中央社記者，目前安置在收容中心的大多數都是縣民，收容中心備有日常生活用品如毛毯、被子等會發給災民，也有提供相關的醫療及心理諮商服務，熱食也是以三餐制的方式供應。

他說，目前縣政府正在研擬中長期的安置計畫，會再跟災民協調，統計需要安置的人數。（編輯：陳清芳）1070207

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