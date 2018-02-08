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關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
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日籍夫婦劫後餘生 心痛菲籍看護失聯

發稿時間：2018/02/08 01:53

最新更新：2018/02/08 02:03

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花蓮雲門翠堤大樓因強震嚴重傾斜，幸運獲救的日籍大久保淑珉7日說，家中菲律賓籍看護工美樂蒂（Melody）仍然失聯。她形容美樂蒂就像個小天使，現在卻音訊全無，盼能早日傳出好消息。中央社記者陳俊華攝 107年2月8日花蓮雲門翠堤大樓因強震嚴重傾斜，幸運獲救的日籍大久保淑珉7日說，家中菲律賓籍看護工美樂蒂（Melody）仍然失聯。她形容美樂蒂就像個小天使，現在卻音訊全無，盼能早日傳出好消息。中央社記者陳俊華攝 107年2月8日

（中央社記者陳俊華花蓮8日電）花蓮雲門翠堤大樓因強震嚴重傾斜，幸運獲救的日籍大久保淑珉7日說，家中的菲律賓籍看護工美樂蒂（Melody）仍失聯，美樂蒂就像個小天使，現在卻音訊全無，盼能早日有好消息。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，雲門翠堤大樓嚴重傾斜，其中住在7樓的日籍夫婦大久保忠雄（68歲）、妻子大久保淑珉（63歲）7年前躲過日本311地震，遷居花蓮後，不料昨晚又遇強震，所幸及時獲救，但照顧胞弟的美樂蒂仍失聯。

大久保淑珉7日晚間受訪時表示，美樂蒂才28歲，今年5月就來台滿3年了，美樂蒂原本還跟她說，希望年底能請假一個月回菲律賓去慶祝耶誕節，沒想到因為地震就失聯，希望搜救人員能協助，早日傳出好消息。

大久保淑珉說，6日地震前美樂蒂與弟弟在臥房，約在晚間11時30分就寢，她與丈夫則在客廳看電視，忽然聽到一聲巨響就發生強震，同時也停電，室內一片漆黑，但地震後只聽到弟弟在呼救，卻已不見美樂蒂身影。

大久保淑珉說，因為弟弟失語，無法說話，但弟弟獲救時有以手勢向搜救人員表示「裡面還有人」，但搜救人員說裡面沒有聲音。後來送到醫院後，弟弟一直哭，因為美樂蒂還在裡面，大久保淑珉研判美樂蒂可能被櫃子壓到，還受困在屋內。

大久保淑珉表示，真的很擔心美樂蒂，希望能趕快在黃金時間72小時內救出人來；她也哽咽著說，「如果不行，我要給她（美樂蒂）的父母、先生、小baby弄個清楚」，美樂蒂就是因為丈夫受傷需要動手術，才會來台灣工作。

大久保淑珉說，平常美樂蒂和家人間相處的非常好，美樂蒂個性很善良、樂觀，「是一個小天使」，會唱歌給家人聽，彼此的相處模式也不像一般的看護人員，「她就是我們的家人」，發生這樣的事，「心很痛」。（編輯：卞金峰）1070208

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